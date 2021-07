Alcaraz diplômés d’Umag

25/07/2021 à 22:05 CEST

.

Carlos Alcaraz a remporté le premier titre de sa carrière après avoir battu les Français Richard Gasquet, quatrième favori, en finale du tournoi d'Umag par 6-2 et 6-2. Il a fallu une heure et dix-sept minutes au joueur de tennis murcien pour devenir le plus jeune champion de la compétition croate et s'imposer comme le plus précoce à décrocher un titre sur le circuit ATP depuis le Japonais Kei nishikori, une fois numéro quatre mondial, a battu l'Américain Jacques Blake à Delray Beach il y a treize ans.

Le joueur de tennis d’El Palmar, âgé de dix-huit ans et deux mois, a inauguré son record particulier au même âge qu’il l’a atteint Raphael Nadal, qui a obtenu le premier de ses succès à Sopot, en 2004.

Alcaraz franchi une nouvelle étape dans sa progression. L’Espagnol, qui figurera parmi les soixante meilleurs mondiaux lundi, protégé par un bandage volumineux pour soulager la blessure de son biceps droit, a maintenu le niveau de jeu élevé qui a accompagné son parcours ces derniers temps.

Dans un duel générationnel, il n’a pas laissé d’option à Gasquet, 35 ans, qui bouscule la dernière ligne droite d’une carrière résumée en quinze titres, bien que le dernier il y a trois ans, à Hertogenbosch. C’était aussi en 2018 qu’il disputait sa dernière finale, à Bastad, avant d’affronter celle-ci, à Umag, où il n’arrivait pas à suivre le rythme imposé par les Espagnols et imposer son expérience.

AlcarazConvaincu de ses possibilités et encouragé par l’empressement à sortir son record, il a pris le direct puisqu’il a cassé le service de Gasquet lors du troisième jeu du match et a pris un avantage insurmontable pour son rival, qui a abandonné la manche 6-2.

Avec un jeu profond et peu d’erreurs, le joueur espagnol a fini par apporter l’impuissance au Français qui s’est retrouvé frustré lors de la trente-deuxième finale de sa carrière.

Alcaraz, qui figurait il y a un peu plus d'un an parmi les 300 meilleurs joueurs mondiaux, a rallongé sa progression. Le quartier de Juan Carlos Ferrero Il a déjà son premier trophée en tant que professionnel et est déjà le sixième joueur espagnol du classement, juste derrière Nadal, Pablo Carreño, Roberto Bautista, Alexandre Davidovitch Oui Albert Ramos, qu'il a battu en demi-finale.