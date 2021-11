Alcaraz écrase Baez et jouera la finale contre Korda

11/12/2021 à 23:31 CET

.

Image de balise Carlos Alcaraz se battra ce samedi contre l’américain Sébastien Korda pour le titre de la finale ATO Nueva Generación, après avoir battu l’Argentin Sébastien Baez 4-2, 4-1 et 4-2 en seulement une heure dans la deuxième demi-finale de ce tournoi prévu pour les meilleures jeunes raquettes de la scène internationale et qui se déroule dans la ville italienne de Milan.

Le joueur de 18 ans originaire de Murcie, numéro 32 mondial et première tête de série de l’Allianz Cloud Milano bien qu’étant le plus jeune des huit participants, a battu un rival de deux ans son aîné et qui est classé 111 dans l’ATP.

Le match a commencé par un service remporté par Baez, mais bientôt il a été activé Alcaraz et, avec deux matchs de suite marqués à blanc, il a pris l’initiative. Avec un autre match à blanc, terminé par son troisième « as » dans le match, il a remporté le premier set 4-2 en 18 minutes.

La deuxième manche a été entamée par l’élève de Image de balise Juan Carlos Ferrero avec un autre « break » et cela lui a fait mettre le direct pour se rapprocher de la victoire. Il l’a fait avec le 4-1 de ce set après 19 minutes supplémentaires et le sentiment que celui de Buenos Aires n’avait absolument rien à voir.

Le jeu agressif de l’Espagnol, comme tout au long de la semaine, et parfois vertueux l’a amené à dominer la situation avec une supériorité écrasante et, devenant fort avec son service et aussi le reste sur la piste rapide milanaise, a clôturé l’affrontement après 23 minutes supplémentaires avec un 4-2 non sans une certaine épopée.

Et est-ce que « La Roca », soulagé presque toujours, a dû souffrir dans les deux derniers matchs de l’accident et a fait plus que bien. Le service était de 15-40 contre – les trois premières balles de « break » pour Baez-, mais il a fait ressortir son génie et a aussi sauvé son service en prenant 215 kilomètres à l’heure à soustraire à la recherche de la passe pour la finale. Là, Baez a dominé 40-15, mais les trois derniers points du match étaient de Palma et avec lui la victoire.

Les données étaient concluantes car quelques jours pour un Alcaraz qui a gagné 58 points pour les 31 de son adversaire. De plus, il a obtenu sept des 12 matchs qu’il a pris, il les a réalisés à blanc et n’a concédé que deux cinq points lorsqu’il a dû servir.

En finale ce samedi Alcaraz aura devant un Korda qui a 21 ans et apparaît sept places derrière lui sur la liste mondiale. Celui de Floride s’est planté en finale en se débarrassant de son compatriote Brandon nakashima, 20 ans et classé 63e, en cinq sets par 4-3 (3), 2-4, 1-4, 4-2 et 4-2 en 1 heure et 50 minutes.

Dans le choc d’où sortira le champion, il mesurera les deux premières têtes de série et dans cette finale, Alcaraz arrivera avec quatre victoires consécutives et n’ayant cédé qu’un seul set et Korda sera également invaincu.

Charlie a successivement dépassé le danois Rune Holger Vitus Nodskov par 4-3 (6), 4-2 et 4-0 ; à l’américain Brandon nakashima par 4-3 (4), 4-1 et 4-3 (4) ; l’Argentin Juan Manuel Cerundolo 4-0, 4-1, 2-4 et 4-3 (3) ; déjà Baez et aura l’occasion de terminer la tâche contre un adversaire qui a battu les Français Hugo Gaston par 3-4 (2), 3-4 (6), 4-0, 4-3 (3) et 4-0 ; à Baez par 4-3 (3), 4-2 et 4-2 ; à l’italien Lorenzo Musetti par 4-2, 4-3 (4) et 4-2 ; déjà Nakashima.