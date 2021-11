Alcaraz élimine un autre «top 10» et atteint les huitièmes de finale

11/03/2021 à 20:06 CET

.

L’Espagnol Image de balise Carlos Alcaraz qualifié pour les huitièmes de finale du Paris-Bency Masters 1000 en battant l’italien Jannik Sinner, numéro 9 mondial, par 7-6 et 7-5, en un peu plus de deux heures.

Alcaraz affrontera le Français Hugo Gastón au prochain tour, bourreau ce mercredi de l’aussi espagnol Pablo Carreño, qui devra affronter une joueuse de tennis qui a battu cette année trois joueurs classés parmi les dix meilleurs mondiaux. En plus de Sinner, Alcaraz avait déjà dépassé le grec Stefanos Tsitsipás et l’italien Matteo Berrettini.

Sinner, presque de la même génération qu’Alcaraz (20 ans, deux de plus que le joueur de tennis espagnol), a bien commencé le duel après avoir cassé le service lors du premier match. Alcaraz, cependant, s’est immédiatement rétabli et dans le suivant, il rendit la pièce au joueur de tennis italien. Sans plus de pauses, le premier set s’est soldé par un tie-break et Alcaraz a montré sa maturité avec un 7-1 retentissant.

Dans le deuxième set, Sinner a subi une pause dans le onzième match et Alcaraz a marqué une victoire contre un homme qui cette saison a remporté quatre tournois (Anvers, Sofia, Washington et Melbourne) et se battre pour l’un des deux billets restants pour la Masters Cup qui se jouera à Turin.

Alcaraz est le seul des cinq représentants espagnols à avoir pris le départ du Masters 1000 de Paris encore en compétition. Eliminé Pablo Carreño, Alejandro Davidovich, Albert Ramos et Roberto Bautista, est la dernière balle du tennis espagnol à remporter le titre.