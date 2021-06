Alcaraz : "Je ne suis pas surpris"

L’Espagnol Carlos Alcaraz a étonné le monde en raison de sa précocité, étant le plus jeune joueur à atteindre le troisième tour de Roland-Garros en 29 ans, mais il assure lui-même qu’il n’est pas surpris.

“Je ne suis pas surpris par les performances que j’ai montrées sur la pisteJe connais mes capacités, j’ai beaucoup confiance en moi, je peux toujours montrer ce niveau et ce caractère dans les jeux, c’est une vertu que j’ai et je la retire maintenant dans les jeux, c’est quelque chose que je peux toujours retirer, ” dit-il après avoir vaincu le Géorgien Nikoloz Basilashvili par 6-4, 6-2 et 6-4.

A un peu plus de 18 ans, le joueur murcien formé par Juan Carlos Ferrero n’a pas gagné plus de 10 matchs sur le circuit professionnel, mais son nom s’est déjà fait un nom dans le tournoi.

“C’est une bonne chose, je me concentre sur moi et je pense que je vais dans la bonne direction, je fais ce que j’ai à faire, en tant que joueur et en tant que personne (…) Arriver au troisième tour signifie beaucoup pour moiJe fais bien les choses, je me concentre, j’améliore ce qui n’allait pas bien”, a-t-il déclaré.

“Cela me donne de la motivation pour continuer à m’entraîner, pour préparer le prochain match” contre l’Allemand Jan-Lennard Struff, a ajouté l’Espagnol, qui s’il poursuit sa chance, devra peut-être affronter Rafa Nadal en quart de finale. “Struff est un adversaire très coriace, Cela vient de battre de très bons rivaux, je vais devoir sortir et les battre », a-t-il déclaré.

Pour l’instant, son obsession semble l’aider à contrôler son euphorie et à garder les pieds sur terre.. “Si vous ne savez pas vous contrôler, il est très difficile de battre l’autre. Il faut gagner soi-même le premier match puis l’autre, savoir gérer ses émotions est super important et je l’améliore”, a-t-il commenté.

A Paris, il « affronte les jeux de manière très sereine ». “Je suis très sûr de moi, au final j’améliore les choses que je n’avais pas bien faites dans les autres tournois et l’attitude. Fier de l’avoir fait si vite”, a-t-il déclaré.

Cela a contribué au fait que la pandémie les oblige à passer de nombreuses heures à l’hôtel, d’où ils ne peuvent sortir qu’une heure par jour. “Être enfermé peut aider le problème mental, accablé d’être face à ces circonstances “, a déclaré le Murcien, qui veut retirer ” les choses positives ” de la situation.