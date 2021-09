Alcaraz jouera à Villena, Metz, Indian Wells et le master U21 ATP à Milan

09/09/2021 à 14:16 CEST

.

Carlos Alcaraz, quart de finaliste de l’Open de tennis des États-Unis, qui a dû partir en raison de problèmes physiques lors du match au cours duquel il s’est qualifié pour les demi-finales avec le Canadien Félix tarière–Aliassime, est classé pour la Next Gen ATP Finals 2021, Under 21 Master, et avant cela il jouera dans un tournoi d’exhibition à Villena (Alicante), dans l’ATP 250 à Metz (France) et le Master 1000 à Indian Wells (États-Unis ).

Le jeune Murcien de 18 ans, numéro 55 mondial au classement ATP, dans lequel il figurera sûrement en 38 position lundi, jouera le premier à l’Equilete JC Ferrero Sport Academy, où il s’entraîne régulièrement sous la direction de commandes de Image de balise Juan Carlos Ferrero.

Ce sera un coup de circuit le jeudi 16 septembre avec le Valencien Carlos Gimeno, 20 ans et numéro 266 mondial, et le vainqueur de cet affrontement sera mesuré en finale le lendemain de sa victoire dans le duel entre l’Asturien Pablo Carreño, 29 et douzième au classement international, et les États-Unis Emilio nava, 19 et 385 dans le monde.

Ce tournoi d’exhibition servira à rendre hommage à Carla Suárez, de Gran Canaria, qui dit adieu aux pistes à 33 ans et après 18 ans de carrière.

Del 20 al 26 de este mes tiene previsto tomar parte en el abierto ATP 250 Moselle, que se celebrará en Metz antes de acometer el Master 1.000 de Indian Wells en California, aplazado en marzo por el coronavirus para instalarse en el calendario del 7 al 17 Octobre.

Jusqu’à la Next Gen ATP Finals 2021, le tournoi principal réservé aux joueurs jusqu’à 21 ans de l’Association des joueurs de tennis professionnels pour terminer le parcours du 9 au 13 novembre à Milan (Italie), il y aura trois semaines au cours desquelles les engagements de Alcaraz sont à définir.

Pour ce master, l’italien est également classé Jannik pécheur, 20 ans et numéro 16 mondial ; l’Américain Sébastien Korda, du 21 et du numéro 45, et Tarière–Aliassime, 21 et au numéro 15.