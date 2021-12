Alcaraz, la plus grande progression dans le top 50 et l’un des 10 qui triomphent pour la première fois

26/12/2021 à 12:39 CET

L’Espagnol Carlos Alcaraz Garfia, qui à 18 ans est le 32e joueur de tennis mondial et le seul de son âge à figurer dans le top 100 de l’ATP, a vécu en cette 2021 qu’il s’apprête à mettre fin à la plus grande promotion des joueurs qui occuper l’une des 50 premières places du classement international, en gagnant 109 places, sur les 141 avec lesquelles l’année a commencé.

Cela a été indiqué par l’Association des joueurs de tennis professionnels lors de l’analyse des statistiques d’une saison qui met en évidence ce qui a été fait par le jeune Murcien d’El Palmar, vainqueur de l’ATP 250 d’Umag en Croatie et de la Next Gens ATP Finals en Italie. ville de Milan.

Alcaraz, qui à l’Open des États-Unis a été planté en quarts de finale et a également dépassé un tour en Australie et à Wimbledon et deux à Roland Garros, a grimpé ces 109 positions, soit 15 de plus que le Russe n’a progressé Aslan Karatsev, de la position 112 à la 18.

Pour sa part, l’Américain Sébastien Korda il a gagné 77 places, passant de 118 à 41 ; le biélorusse Ilya Ivashka, 60 -de 108 à 48- et les Britanniques Cameron Norrie, 59 -de 71 à 12-.

Avec curiosité, Alcaraz battre Korda, Ivashka Oui Norrie dans les trois matchs qu’il a disputés contre eux en 2021, au cours desquels il n’a pas affronté Karatsev, mais oui à d’autres joueurs de haut niveau qui se sont imposés comme le grec Stefanos Tsitsipas, les Italiens Mattéo Berrettini Oui Jannik pécheur et les britanniques Andy Murray.

Le quartier de Image de balise Juan Carlos Ferrero Il figure également dans la section des joueurs qui ont été champions du circuit ATP Tour pour la première fois en 2021, une liste dans laquelle figurent dix joueurs de tennis.

Le Murcien a conquis le titre à Umag avec 18 ans, sept mois et 20 jours en battant les Français Richard Gasquet par un doublé 6-2.

Le Palmareño était le plus jeune joueur à faire ses débuts cette année et les neuf autres débutants sont les Britanniques Daniel Evans, l’Argentin Juan Manuel Cerúndolo, l’australien Alexeï Popyrine, Sud coréen Bientôtwoo kwon et l’américain Tommy Paul, plus ceux mentionnés Karatsev, Norrie, Korda et Ivashka

Quant au bagage de victoires et de défaites, la palme revient au Russe Daniel Medvedev, numéro 2 mondial, qui a remporté 63 matchs sur le circuit et n’en a perdu que 13.

Alcaraz Il a atteint un score non négligeable de 32-17 pour sa première année complète en tant que professionnel de tennis.