Alcaraz, le plus jeune finaliste d’Umag

25/07/2021 à 00h43 CEST

Image de balise Carlos Alcaraz franchi une nouvelle étape dans sa progression et sa croissance dans le circuit et après avoir remporté également l’espagnol Albert Ramos, premier favori (6-2 et 7-6 (3)), atteint sa première finale sur le circuit ATP qui se disputera contre les Français Richard Gasquet et déjà devenu le plus jeune prétendant au titre dans l’histoire du tournoi.

Le joueur de tennis de 18 ans et de deux mois originaire de Murcie, protégé d’un volumineux bandage au coude droit, a mis deux heures et une minute pour régler le duel avec Ramos, qu’il avait déjà battu en février 2020 à Rio. de Janeiro, la seule fois où jusqu’à présent ils s’étaient affrontés.

Alcaraz, le plus jeune joueur à atteindre les demi-finales d’Umag depuis Nadal en 2003, dès le début il a démantelé Ramos, qui n’a pas pu imposer sa plus grande expérience. Le tennisman barcelonais, à 33 ans, a déjà dix finales derrière lui, même s’il n’en a remporté que trois, la dernière cette année, à Estoril.

Le quartier de Image de balise Juan Carlos Ferrero, dont la principale réalisation était les demi-finales à Marbella il y a quelques mois et les bons sentiments offerts lors des matches des tournois majeurs, était de 4-0 juste après le début et a laissé le premier set plus que sur la bonne voie.

Carlos Alcaraz a de nouveau cassé en début de seconde pour établir un déséquilibre mais Ramos a réagi, a cassé une première fois lors du cinquième match et a nivelé la situation (3-3). Le joueur barcelonais s’est battu, a maintenu le type et a répondu à chaque initiative d’Alcaraz jusqu’à prendre la résolution du bris d’égalité.

Dans le tie-break, le joueur murcien a gardé le pouls. Il a repris le dessus malgré la résistance de Ramos et scellé le triomphe qui le place, pour la première fois, au bord d’un titre sur le circuit professionnel qui le mènera à proximité du top soixante mondial la semaine prochaine.

Gasquet, quant à lui, disputera une finale ATP pour la première fois en trois ans. Le tennisman français, quatrième tête de série, devenu le septième joueur de tennis mondial et qui cumule quinze titres à 35 ans, bien que le dernier à Hertogenbosch en 2018, disputera la trente-deuxième finale de sa carrière.

Le Français, qui il y a longtemps en est venu à aspirer sans succès à triompher dans trois Masters 1000, a souffert pour vaincre l’Allemand Daniel Altmaier, 22 ans, qui disputait ses premières demi-finales ATP. Gasquet a mis trois heures et onze minutes à battre l’Allemand (7-6 (2), 3-6 et 6-3) pour revenir briguer un titre.