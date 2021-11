Alcaraz met le direct vers les demi-finales

10/11/2021 à 19:03 CET

L’Espagnol Carlos Alcaraz, tête de série numéro un, s’est qualifié ce mercredi pour les demi-finales du New Generation Masters de Milan un match d’avance, ajoutant sa deuxième victoire en autant de matchs, cette fois face à l’Américain. Brandon Nakashima par 4-3 (4), 4-1 et 4-3 (4).

Alcaraz, 18 ans et numéro 35 mondial, de retour pour ravir le public de l’Allianz Cloud à Milan avec son tennis varié, riche en changements de rythme et en solutions élégantes pour s’imposer en un peu moins d’une heure et demie sur un Nakashima qui avait battu mardi avec autorité l’Argentin Juan Manuel Cerundolo.

Le joueur espagnol, qui a remporté cette année son premier tournoi sur le circuit ATP à Umag, cIl enchaîne dix vainqueurs et gère avec maturité, malgré sa jeunesse, les moments clés du duel, en particulier dans les deux séries éliminatoires, les deux ont gagné 7-4.

Considéré à l’unanimité comme le joueur à battre dans ce tournoi et comme le probable successeur de l’Italien Jannik Sinner en tant que champion, Alcaraz a déjà assuré sa place en demi-finale vendredi.

Il affrontera ce jeudi Juan Manuel Cerundolo, qui a perdu ses deux matchs, dans un duel sans pression particulière, mais valant un chèque de 20 774 euros.

Ce tournoi, qui réunit les huit meilleurs joueurs U21 de la saison, verse également à chacun des participants une dotation d’environ 70.000 euros.