Alcaraz part comme le tonnerre à la conquête de Milan

11/12/2021 à 11:42 CET

Carlos Alcaraz semble prêt à mettre la cerise sur sa magnifique saison conquérir les Next ATP Finals qui se déroulent à Milan. Le Murcien n’a renoncé qu’à un set dans ce tournoi particulier joué par les huit meilleurs joueurs de la saison de moins de 21 ans.

Alcaraz atteint les demi-finales du tournoi après avoir battu le Norvégien Rune par 3 sets à 0 le premier jour, et l’Américain Nakashima le second. Lors de la troisième et dernière journée jouée mercredi dernier, l’Espagnol a battu l’Argentin Cerundolo par (4-0 / 4-1 / 2-4 / 4-3).

Celui d’El Palmar rejoint les deux seuls joueurs qui n’avaient jusqu’ici renoncé qu’à un seul set en phase de poules de ces Next ATP Finals. Stefanos Tsitsipas et Alex De Minaur l’ont fait lors de l’édition 2018, au cours de laquelle les deux se sont rencontrés lors d’une finale remportée par le Grec.

L’Argentin Báez, rival en demi-finale

La surprise du tournoi, l’Argentin Sebastián Báez, qui a laissé de côté le Français Gaston et l’Italien Musetti, sera le rival d’Alcaraz en demi-finale ce vendredi. Báez, qui est arrivé à Milan en tant que rival théorique le plus faible de son groupe, s’est glissé en tant que deuxième du groupe et ne s’arrêtera pas dans son empressement à surprendre les favoris.

Avant le match de Carlos Alcaraz contre Sebastián Báez, le une autre demi-finale qui affrontera Sebastián Korda et Brandon Nakashima, à partir de 19h00..