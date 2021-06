Alcatel renforce les smartphones économiques et la série de montres connectées Movetime au MWC

TL;DR

Alcatel, propriété de TCL, a annoncé plusieurs nouveaux produits au MWC 2021. Les principaux produits proposés sont deux smartphones économiques et une montre connectée pour enfants. Les produits sont en vente dans certaines régions à partir du mois d’août.

Après avoir lancé une multitude de téléphones bon marché au CES, Alcatel, propriété de TCL, déploie des produits plus abordables au MWC 2021. En tête de liste figurent deux nouveaux ajouts budgétaires à sa série Alcatel 1 et une nouvelle montre connectée pour enfants.

Montre familiale Alcatel Movetime 2

Bien qu’elle soit destinée aux enfants, la Movetime Family Watch 2 est peut-être le produit le plus intrigant d’Alcatel au MWC 2021. Plus un smartphone portable de base pour les enfants qu’une montre connectée, la Movetime contient un grand écran de 1,54 pouces recouvert de verre 2D avec un boîtier IP65 . Il peut également effectuer des appels vidéo et vocaux via LTE à l’aide d’une nano-SIM et d’un appareil photo 2MP juste au-dessus de son écran.

Suite: Les meilleurs trackers de fitness pour enfants | Les meilleures montres connectées pour enfants

De plus, le Movetime dispose de 512 Mo de RAM, de 4 Go de stockage et d’une batterie de 850 mAh, censée fonctionner pendant deux jours avec LTE activé. Le GPS intégré permet une fonction de sécurité d’alerte de géolocalisation pour les parents, tandis qu’un bouton SOS à une touche est également intégré.

Vous obtenez également des mesures de condition physique de base, y compris le nombre total de pas et la distance parcourue. Bien que l’appareil ne dispose pas d’un moniteur de fréquence cardiaque et de fonctionnalités de suivi du sommeil plus avancées, garder un œil sur la sécurité des enfants semble être son principal argument de vente.

L’Alcatel Movetime Family Watch 2 sera disponible en Europe à partir de la mi-août 2021, au prix de 149 € (~ 178 $).

Alcatel 1L Pro

L’Alcatel 1L Pro est à la tête de la gamme de smartphones. Emballant un écran IPS HD+ de 6,1 pouces dans un boîtier en plastique, c’est le plus grand des deux téléphones proposés. Il est alimenté par le SoC octa-core Unisoc SC9863A associé à 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage extensible. Une batterie de 3 000 mAh avec une charge de 5 W est également disponible. Un capteur de profondeur 2MP rejoint la caméra principale 13MP à l’arrière. À l’avant, une caméra selfie 5MP se trouve dans une encoche.

Notamment, l’Alcatel 1L Pro utilise Android 11 Go Edition, qui devrait fonctionner efficacement sur le matériel fourni. Cependant, la version allégée du système d’exploitation de Google est livrée avec son lot de limitations.

L’Alcatel 1L Pro sera disponible en Power Grey ou Twilight Blue et sera expédié en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique à partir de septembre 2021. Le prix au Mexique commencera à 2 699 pesos mexicains (~ 133 $), mais attendez-vous à ce que l’appareil maintienne cela prix dans d’autres régions.

Alcatel 1

Enfin, si le 1L Pro est un peu trop grand et que le Movetime ne vous convient pas, l’Alcatel 1 est l’alternative. L’appareil utilise également Android 11 Go Edition et dispose d’un écran de 5 pouces, du SoC MediaTek MT6739, de 1 Go de RAM et de 16 Go de stockage extensible. Une batterie de 2 000 mAh fournit de l’énergie. À l’arrière, il y a un seul appareil photo 5MP tandis qu’un tireur 2MP gère les selfies.

L’Alcatel 1 n’est pas une perspective passionnante sur le papier, mais ce n’est pas censé l’être. Alcatel note que l’appareil est conçu avec “une expérience utilisateur intelligente et facile à l’esprit”. Il devrait servir de passerelle adéquate pour les utilisateurs de téléphones multifonctions vers le monde des smartphones.

Proposé dans les coloris Volcano Black et AI Aqua, l’Alcatel 1 sera disponible en Europe et en Amérique latine à partir d’août 2021, à partir de 59 € (~70 $).