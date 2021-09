Alchemist Coin (MIST) en hausse de 76% en 24 heures – Voici les meilleurs endroits pour l’acheter

L’Alchemist Coin (MIST) a déclenché un rallye monstre hier (8 septembre 2021) et la tendance s’accélère d’heure en heure. Cela vient après une tendance baissière qui a duré tout le mois d’août. À la suite de ces développements, les investisseurs se bousculent pour la pièce de peur d’être laissés de côté, car il y a des spéculations selon lesquelles les prix augmenteront encore dans les mois à venir.

En raison de la demande accrue pour la pièce Alchemist (MIST) parmi les investisseurs, Invezz a créé un court article pour aider les investisseurs à comprendre ce qu’est l’Alchemist (MIST) et à trouver les meilleurs endroits pour l’acheter.

Comment et où acheter des pièces Alchemist (MIST) en ligne

Vous vous demandez comment et où acheter des pièces Alchemist (MIST) en ligne ? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Tout ce que vous avez à faire est de trouver un échange digne de confiance, d’ouvrir un compte de trading et de déposer des fonds (fiat ou crypto, selon le moyen autorisé) pour acheter le nombre de pièces MIST que vous souhaitez.

Selon notre équipe de professionnels, voici quelques-unes des meilleures plateformes où vous pouvez acheter Alchemist (MIST) en ligne :

Qu’est-ce que l’alchimiste (MIST) ?

L’Alchemist Coin (MIST) est le jeton natif de l’écosystème Alchemist.

Si c’est la première fois que vous entendez parler d’Alchemist, il s’agit d’un écosystème unique qui offre aux utilisateurs différentes plates-formes pour gagner des récompenses, des enchères de jetons de lancement équitables, vérifier si les échanges DEX ont été dépassés par les supercodeurs fantômes et échanger Sushiswap et Uniswap. . pools de liquidités sans risques anticipés.

MIST est utilisé comme un jeton utilitaire pour faciliter les transactions au sein de l’écosystème.

Devriez-vous acheter des pièces d’alchimiste (MIST) aujourd’hui ?

L’Alchemist Coin (MIST) a montré de grandes perspectives d’être une bonne opportunité d’investissement en raison de sa récente tendance à la hausse. Le fait que vous ayez gagné 30 $ au cours des dernières 24 heures constitue une excellente opportunité d’investissement, surtout si la tendance actuelle va se poursuivre.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prédiction du prix de l’alchimiste (MIST)

L’Alchemist Coin (MIST) semble avoir atteint un niveau de support d’environ 40 $. La tendance haussière actuelle devrait se poursuivre pendant un certain temps, surtout si elle doit briser le niveau de résistance au niveau de prix de 74 $.

Cependant, il est toujours important de garder à l’esprit que le marché des crypto-monnaies est extrêmement volatil et peut déclencher des mouvements surprenants.

Couverture des médias sociaux de l’alchimiste (MIST)

Nous avons sorti une nouvelle page de destination la semaine dernière. Découvrez-le ici : https://t.co/O9DDhlv8rX pic.twitter.com/DEBruFlyCH – Alchimiste (@_alchemistcoin) 4 septembre 2021

Nous sommes de retour! ⚗️ Rejoignez-nous ce samedi de 15h00 à 18h00 UTC // 11h00 à 14h00 EST pour la soirée d’écoute Pre-drop Radio Jam de @CybertoothK et recevez un badge POAP rare 👀🔥https: //t.co/VRQI7nc9Op (à l’intérieur #radio-hotline) $ brouillard #cuivre #mistX #creuset #samiches #POAP pic.twitter.com/Q12UyfEyug – Radio Alchimiste (@_alchemistradio) 8 septembre 2021

