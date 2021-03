Alchemix annonce une augmentation de 4,9 millions de dollars menée par CMS, Alameda et e-Girl Capital

Une hausse rapide dans le monde de la finance décentralisée (DeFi) a annoncé aujourd’hui une augmentation de 4,9 millions de dollars dirigée par de grands groupes de capital-risque de l’industrie – ainsi que par des acteurs inhabituels et novices.

Alchemix, un protocole de prêt DeFi dont les prêts se remboursent automatiquement via des dépôts dans d’autres protocoles productifs de rendement, a annoncé aujourd’hui sur Discord une augmentation de 4,9 millions de dollars dirigée par dix investisseurs, dont les piliers de l’industrie CMS Holdings et Alameda Research, ainsi que des joueurs de crypto-capital de pointe tels que eGirl Capital.

Les investisseurs sont complétés par Immutable Capital, Nascent, Protoscale Capital, LedgerPrime, Fisher8 Capital, Orthogonal Trading et un «individu» non identifié.

Nouvelles de sortie! L’équipe Alchemix a réussi à lever des fonds avec des partenaires incroyables et passionnants. Lisez l’annonce de discorde ici ou dans cette capture d’écran extrêmement grande. pic.twitter.com/fB2REerYmr – Alchemix (@AlchemixFi) 13 mars 2021

«Alchemix vise à être l’un des legos clés de l’écosystème Ethereum. C’est l’aboutissement d’innombrables innovateurs et d’une excellente idée et du travail acharné de notre équipe », a déclaré Scoopy Trooples, chef d’équipe chez Alchemix. « […] Nous sommes ravis de bénéficier du soutien d’une pléthore d’entreprises d’investissement réputées. Avec leur soutien, nous pouvons recharger à plein temps et rendre Alchemix encore meilleur. »

Contrairement à de nombreux investissements récents de VC dans les protocoles DeFi, l’équipe d’Alchemix a déployé des efforts pour divulguer les termes du cycle. Selon leur publication Discord, l’équipe a vendu des jetons de l’allocation de trésorerie de son équipe à environ 700 $ par ALCX, avec des prix allant de 680 $ à 800 $ selon la fourchette de négociation du jeton le jour de la vente, le 11 mars.

Le message a déclaré que la vente fournissait l’équivalent d’une piste d’un an pour l’équipe, et a précisé qu’il y avait maintenant un blocage d’un an sur l’équipe vendant tous les jetons alloués supplémentaires ainsi qu’un blocage de trois mois sur les nouveaux investisseurs vendant les leurs. Les fonds nouvellement levés seront utilisés pour les audits, les entrepreneurs, l’embauche, le marketing et les efforts communautaires.

Alchemix fait partie d’un mouvement qui a été appelé la « Gen 2 » de DeFi – un groupe de projets s’appuyant sur des protocoles précédents qui surpassent actuellement le marché plus large.

CL, partenaire d’e-Girl Capital, a parlé avec éloge du potentiel du projet.

«Personnellement, je pense que l’équipe est extrêmement capable, très optimiste sur le projet, car des quantités record de pièces stables continuent d’être imprimées quotidiennement et coulent dans les protocoles DeFi, et l’idée de pouvoir immédiatement dépenser le rendement futur est très puissante», ont-ils déclaré.

L’investissement renforce une tendance croissante des entités juridiques traditionnelles et des VC à participer à des levées de fonds aux côtés d’organismes d’investissement plus récents, peut-être atypiques. Cependant, à mesure que les outils des DAO et des contrats intelligents de gestion de la trésorerie deviennent de plus en plus sophistiqués, des personnes et des entités anonymes peuvent faire leur chemin vers davantage de communiqués de presse.