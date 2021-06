DéFi

Reverse Rug Pull : Alchemix augmente « temporairement » les frais pour couvrir le manque à gagner de 6,53 millions de dollars dans le soutien alETH

Le protocole DeFi a subi un incident en raison d’un problème avec le script de déploiement du coffre-fort alETH. Les fonds des utilisateurs sont en sécurité et ils peuvent retirer tous leurs ETH.

Protocole de financement décentralisé (DeFi), Alchemix a eu un incident avec ses contrats alETH mercredi.

En réponse, le prix de son jeton ALCX a chuté de 13% à environ 457 $. Au moment de la rédaction, le jeton de 223 millions de dollars se négocie autour de 500 dollars, en baisse de 32 % au cours des 7 derniers jours et de 76 % par rapport à son sommet historique de 2 066 dollars en mars, selon Coingecko.

Le protocole DeFi qui permet la création de jetons synthétiques qui représentent le rendement futur d’un dépôt permet aux utilisateurs de récupérer la valeur tokenisée contre des dépôts temporaires de pièces stables.

Alchemix a actuellement 1,4 milliard de dollars de valeur totale verrouillée (TVL), contre 550 millions de dollars la semaine dernière, selon DeFi Llama.

Suite au bug, l’équipe d’Alchemix a travaillé avec l’équipe Yearn Finance (YFI) pour identifier l’erreur et a assuré que “les fonds sont en sécurité”.

Plus tard dans la journée, un rapport d’incident a été publié, révélant que le soutien alETH a actuellement un manque à gagner de 2 688 ETH, 6,53 millions de dollars.

c’était une traction de tapis inverse où les utilisateurs d’Alchemix ont obtenu plus d’argent qu’ils ne le devraient, en conséquence, le protocole lui-même est endetté d’environ 2 000 ETH en pourparlers pour aider à gérer la dette dès que possible🤝🤝🤝 https://t.co/yp7QO5DEot – CL (@CL207) 17 juin 2021

Selon le rapport, vers 00h30 UTC le 16 juin, certains utilisateurs du coffre-fort Alchemix alETH ont constaté qu’ils n’avaient aucune dette en cours, même s’ils avaient précédemment emprunté alETH avec un ratio de garantie de 4:1.

De plus, le plafond de la dette de près de 2 000 ETH a été libéré pour créer à nouveau de nouveaux alETH. En réponse, l’équipe a temporairement suspendu la frappe d’alETH.

La cause première de l’incident était un problème avec le script de déploiement du coffre-fort alETH, qui a accidentellement créé des coffres-forts supplémentaires ; l’Alchimiste a ensuite utilisé le mauvais indice dans la gamme de coffres, ce qui a causé un mauvais calcul des récompenses exceptionnelles, forçant les fonds du transmutateur à être entièrement envoyés pour rembourser les dettes des utilisateurs.

Afin de s’assurer que cela ne se reproduise plus, l’équipe redéploye un nouveau Transmuteur qui déploie correctement un seul coffre-fort à l’index 0.

Selon l’équipe, les utilisateurs individuels peuvent retirer tous leurs ETH, et la perte est limitée au soutien d’alETH uniquement.

L’équipe augmente maintenant temporairement les frais de protocole qui combleront l’écart de 6,53 millions de dollars, et ces revenus serviront directement à renforcer les jetons alETH. Une partie de l’ETH de la trésorerie sera ajoutée au Transmuteur pour ajouter un support instantané à l’alETH, et une partie de la DAI de la trésorerie sera également vendue pour le DAI pour le même.

