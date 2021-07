Alchemy intègre la technologie Polygon pour accélérer le développement de la blockchain

Alchemy, la plateforme de développement de blockchain la plus puissante, dont dépendent plus des deux tiers des Ethereum Dapps (ETH/USD), a intégré Polygon pour accélérer le développement de produits et services blockchain. Polygon, anciennement MATIC (MATIC / USD), est la première plate-forme conviviale et bien structurée pour la mise à l’échelle d’Ethereum et le développement d’infrastructures. En son cœur se trouve le Polygon SDK flexible, un cadre modulaire qui permet de créer et de lier Plasma, Validium, Optimistic Rollups et d’autres chaînes sécurisées dans un souci de durabilité et d’indépendance.

Les solutions de mise à l’échelle des polygones comptent plus de 450 Dapps et 1,7 million d’utilisateurs uniques

Les solutions de mise à l’échelle Ethereum de Polygon deviennent de plus en plus populaires et répandues. Ils ont plus de 1,7 million d’utilisateurs uniques, plus de 380 millions de txns et plus de 450 Dapps créant des expériences utilisateur satisfaisantes sur NFT, DeFi et les jeux. Polygon est entièrement conforme à EVM et prend en charge la plupart des outils Ethereum prêts à l’emploi. Avec l’intégration, les développeurs créant les meilleures Dapps à l’ETH profiteront de l’infrastructure à faible coût, à haute vitesse et sécurisée de Polygon, ainsi que des outils de développement de pointe d’Alchemy via le développeur Alchemy.

Alchemy génère plus de 22 milliards de dollars de transactions dans le monde

Alchemy génère plus de 22 000 millions de dollars de transactions dans presque tous les pays du monde. En fin de compte, l’intégration avec Polygon conduira à un meilleur accès à Aave (AAVE / USD), Curve (CRV / USD) et à d’autres blue chips DeFi grâce à des expériences améliorées pour les développeurs et les utilisateurs. La documentation de l’API Polygon répertorie les méthodes actuellement prises en charge.

Partenaire d’Alchimie

Sur son site Web, Alchemy répertorie cinq opportunités de partenariat pour les parties prenantes : via leurs médias sociaux, en étant présenté sur leur blog, via Alchemy Accelerator, en rejoignant le programme Badge et en étant présenté dans leur newsletter.

Blog et réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux, les partenaires peuvent contacter et nouer instantanément des relations avec des utilisateurs fidèles. Vous pouvez partager vos histoires de projets blockchain sur le blog Alchemy.

Manette de Gaz

Les partenaires peuvent accélérer leur croissance grâce à l’accès à un canal d’assistance Web3 dédié, disponible 24 heures sur 24, ainsi qu’à des remises et à un tutorat de démarrage.

Newsletter et programme de badges

Les utilisateurs à la recherche de contenu ou de produits des partenaires d’Alchemy peuvent les trouver dans la section Projets à surveiller de la newsletter. En rejoignant le programme Badge, ils gagnent en crédibilité et peuvent gagner des récompenses.

