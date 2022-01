Alchemy Pay rebondit après les nouvelles de la cotation de Binance | Invezz

Le prix d’Alchemy Pay (ACH) est en train de rebondir après l’annonce de la cotation d’ACH sur Binance et l’annonce qu’Alchemy Pay a intégré Algorand pour conduire des rampes d’entrée fixes pour une intégration conviviale grand public.

Suite à ce développement, Invezz a décidé d’écrire un article expliquant comment et où acheter des pièces Alchemy Pay pour aider les investisseurs à se demander comment le faire.

Pour en savoir plus sur la pièce Alchemy et où l’acheter, lisez la suite.

Meilleurs endroits pour acheter des pièces de monnaie Alchemy Pay en ligne

Parce qu’ACH est un nouvel actif, il n’a pas encore été coté sur les principales bourses. Cependant, vous pouvez toujours acheter ACH en utilisant un DEX (échange décentralisé), ce qui signifie simplement qu’il y a quelques étapes supplémentaires. Pour acheter ACH dès maintenant, procédez comme suit :

1. Achetez des ETH sur une bourse ou un courtier réglementé, comme eToro ›

Nous suggérons eToro car il s’agit de l’une des principales plateformes de trading multi-actifs au monde, une bourse et un portefeuille tout-en-un avec des frais parmi les plus bas du secteur. Il est également convivial pour les débutants et propose aux utilisateurs plus de méthodes de paiement que tout autre service disponible.

2. Envoyez votre ETH vers un portefeuille compatible comme Trust Wallet ou MetaMask

Vous devrez créer votre portefeuille, copier votre adresse et y envoyer vos pièces.

3. Connectez votre portefeuille à l’Uniswap DEX

Rendez-vous sur Uniswap et « connectez » votre portefeuille à celui-ci.

4. Vous pouvez maintenant échanger votre ETH contre ACH

Maintenant que vous êtes connecté, vous pourrez échanger contre des centaines de devises dont l’ACH.

Quelle est la devise d’Alchemy Pay ?

La pièce Alchemy Pay (ACH) est le jeton natif utilisé pour payer les frais au sein de la plate-forme Alchemy Pay.

En termes simples, Alchemy Pay est une plate-forme basée sur la blockchain qui permet le paiement hybride crypto et fiat. Il a été créé pour résoudre les diverses inefficacités telles que les erreurs humaines et la fraude rencontrées avec les systèmes de paiement traditionnels.

Alchemy Pay a également lancé une plate-forme DeFi sur son application mobile pour permettre aux utilisateurs de bénéficier des services Defi en plus de stocker ACH et d’effectuer des paiements.

Devriez-vous acheter Alchemy Pay aujourd’hui ?

Si vous recherchez une crypto-monnaie qui vient de commencer à augmenter après un repli, Alchemy Pay est une bonne option.

Cependant, acheter des crypto-monnaies peut être très risqué car leurs marchés sont très volatils ; ce qui signifie qu’ils connaissent des fourchettes de prix très larges. Par conséquent, faites une recherche approfondie avant d’investir dans une crypto.

Prédiction du prix d’Alchemy Pay

Les analystes d’Alchemy Pay viennent d’éclater et se préparent pour une grosse course de taureaux, surtout après les deux grandes nouvelles d’aujourd’hui.

Couverture des médias sociaux $ ACH

