Alchemy Pay utilise six artistes NFT pour aider à concevoir des cartes Visa virtuelles liées à la crypto-monnaie

Le PDG d’Alchemy Pay lors d’un dîner inaugural de la Blockchain Infrastructure Alliance (BIA) a annoncé qu’il travaillait sur des cartes Visa virtuelles cryptées.

L’événement s’est tenu au Waldorf Astoria de Shanghai le 27 octobre et a été co-organisé par Pay Alchemy, Polygon Network, Dragon Draper, Close Protocol et Bit.Store.

La nouvelle de la carte virtuelle a été faite par le PDG d’Alchemy Pay, John Tan, qui a également souligné les réalisations de l’entreprise.

Cartes Visa virtuelles cryptées Alchemy Pay

Les cartes Visa virtuelles liées à la crypto-monnaie d’Alchemy Pay se connecteront à la plupart des portefeuilles numériques, y compris PayPal et Google Pay, et prendront en charge plus de 40 crypto-monnaies.

Alchemy Pay souhaite que des millions de commerçants accèdent aux cartes, y compris ceux utilisant les réseaux Visa et Mastercard. Les voitures peuvent également être utilisées sur des plateformes de commerce électronique telles qu’Amazon et eBay.

Cependant, chaque titulaire de carte virtuelle devra mettre en jeu 360 000 jetons ACH pouvant être échangés à l’expiration de la carte.

Les six artistes NFT renommés qui ont signé avec Alchemy Pay aideront à concevoir le visage des cartes virtuelles.

Autres sujets abordés lors de l’événement BIA

L’objectif principal du dîner était de célébrer la nouvelle alliance alors qu’Alchemy Pay et ses partenaires cherchent à faire progresser l’industrie de la blockchain.

L’événement a été honoré par des centaines de célébrités et de leaders de l’industrie de la blockchain. Certaines des entreprises représentées incluent Mastercard, Alipay, Binance, Tencent, OKEx, Huobi, NEO et NEAR, entre autres.

Jon Tan a prononcé le discours d’ouverture, au cours duquel il a présenté l’écosystème Alchemy Pay et a commenté les perspectives du BIA. Il a mis en évidence la croissance du réseau Alchemy Pay sur une période d’environ deux ans.

À l’heure actuelle, Alchemy Pay compte plus de 150 nœuds centraux qui incluent des protocoles DeFi, des échanges cryptographiques, des banques, des partenaires de transfert et des réseaux commerciaux, entre autres.

La portée commerciale d’Alchemy Pay a également été développée pour couvrir plus de 200 canaux de paiement dans plus de 60 pays dans différentes parties du monde.

Jeton utilitaire Alchemy Pay, ACH

Le jeton ACH est actuellement répertorié sur la plupart des échanges cryptographiques de renommée mondiale, notamment Coinbase, Huobi, POLONIEX, Gate.io, Uniswap et Changelly.

La valeur d’ACH a également augmenté de plus de 150% à mesure que la communauté Alchemy Pay continue de croître et que les cas d’utilisation de la plate-forme augmentent.

Le jeton ACH et les services Alchemy Pay sont désormais disponibles pour les activités de la vie quotidienne, telles que les achats dans le magasin, l’achat de nourriture et la réservation d’hébergements à l’hôtel. Les utilisateurs peuvent également effectuer des transactions en crypto-monnaies et également effectuer des investissements DeFi via la plate-forme et en utilisant le jeton ACH.

Le post Alchemy Pay utilise six artistes NFT pour aider à concevoir des cartes Visa virtuelles liées à la crypto-monnaie, apparues en premier sur Invezz.