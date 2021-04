Alchemy, premier album live de Dire Straits

Le premier album live de Dire Straits a célébré le long chemin qu’ils avaient parcouru et a fait savoir qu’ils étaient en passe de devenir le plus grand groupe de rock au monde de l’époque. Alchemy est entré dans le classement américain le 21 avril 1984.

L’album a été enregistré lors de l’une des deux nuits du groupe à Hammersmith Odeon à Londres en juillet 1983. C’était à l’époque après leur premier numéro un britannique avec L’amour sur l’or et alors qu’ils se préparaient à faire le pas ultime vers le summum de leur profession avec Brothers In Arms.

Écoutez Alchemy dès maintenant.

Comme cet écrivain l’a observé dans les notes de la réédition 2010 d’Alchemy, les performances londoniennes ont suivi une période d’efforts en solo au cours desquels Mark Knopfler a jeté les bases de la carrière solo qu’il suit avec une telle distinction aujourd’hui. Il terminé la bande originale à la charmante comédie Local Hero de Bill Forsyth et a remporté un Ivor Novello Award dans le processus pour son thème «Going Home».

Lorsque Dire Straits s’est réuni à Hammersmith Odeon, ils étaient à la fin d’une longue tournée européenne qui avait inclus une autre date à Londres au Dominion Theatre deux nuits plus tôt. Après deux performances épiques, les enregistrements des deux ont été livrés à Knopfler chez lui, mais il était trop épuisé par la tournée pour les écouter.

Samedi soir, ça va

Samedi, se souvint-il, avait été une bonne nuit – c’est donc ce qui a été utilisé pour la sortie d’Alchemy. En réécoutant maintenant, l’élan d’un groupe tirant à tous les cylindres est ininterrompu, des premiers instants de «Once Upon A Time In The West» à la valedictory «Going Home».

Alchemy, sorti pendant la tourmente de la grève des mineurs de charbon au Royaume-Uni, a fait ses débuts dans le Top 3 là-bas. Il a passé presque une semaine de ses sept premiers mois dans le Top 40. Une fois Frères d’armes était devenu un phénomène de vente et les fans affluaient pour rattraper son retard sur le catalogue Straits, le live set a passé plus de trois ans dans le Top 100. Il a également passé 18 semaines sur le Billboard 200, atteignant le n ° 46.

En 2010, l’album a fait sa mise à niveau de la sortie originale du vinyle et de la vidéo VHS en CD, DVD et Blu-ray, et rappelle un chapitre historique de l’histoire de Dire Straits.

L’alchimie peut être achetée ici.

Suivez la playlist Dire Straits Best Of de uDiscover Music.