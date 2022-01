Alcindor de MSNBC : Fox News est « l’aile marginale du GOP »

L’épisode de mardi de l’émission MSNBC de Nicolle Wallace proposait un triple titre d’hypocrisie libérale obtuse. Tout d’abord, Yamiche Alcindor, apparemment dépourvu de la moindre conscience de soi, a déclaré :

« Fox News, alors que c’est en quelque sorte censé être une chaîne d’information câblée, ce que c’était vraiment, je veux dire, et continue d’être, est en quelque sorte cette aile marginale du GOP.

Faut-il rappeler à Alcindor qu’elle fait partie des commentateurs libéraux les plus manifestement biaisés de l’univers médiatique ? Si Fox News est une aile marginale du GOP, comment Alcindor, un hôte de PBS et un contributeur de MSNBC, se décrirait-elle et les réseaux qui signent ses chèques de paie ?

Ceci, d’une personne qui, il y a un an, a honoré Martin Luther King comme modèle, comme quelqu’un qui voulait un changement radical. Et quelqu’un qui a demandé à la Maison Blanche de soutenir la représentante Maxine Waters après avoir fait des commentaires menaçant les jurés.

En effet, Alcindor et ses semblables ne sont pas des éléments « marginaux » du parti démocrate. Ils en sont un élément central, des acteurs clés dans la volonté du parti d’obtenir et de conserver le pouvoir d’une base de plus en plus radicale.

Ensuite dans le hit parade obtus-libéral-hypocrisie: l’observation d’Alcindor est venue lors d’une discussion sur la nouvelle qu’Adam Schiff a confirmé que le comité du 6 janvier a demandé que la « coopération volontaire » de Sean Hannity soit interviewée concernant ses communications avec la Maison Blanche concernant le 6 janvier.

Wallace a demandé à la journaliste du New York Times Katie Benner ce qu’elle pensait des perspectives qu’Hannity coopère avec le comité.

Benner a répondu que, en plus de craindre que Trump ne riposte d’une manière qui blesserait Hannity chez Fox et avec ses téléspectateurs : « Il n’y a aucune raison pour qu’il ne témoigne pas.

Katie ne peut sûrement pas être sérieuse ! Imaginez que nous sommes en 2023 et que les républicains ont la majorité à la Chambre. Ils créent un comité spécial pour examiner certains aspects des actes répréhensibles des démocrates et invitent, par exemple, Benner, Wallace et Alcindor à « coopérer volontairement » en partageant leurs communications avec la Maison Blanche de Biden.

Imaginez maintenant les cris d’indignation de ces trois-là, et des médias libéraux en général, à propos de la « menace pour la démocratie » que représentait une telle demande. Et nous aurions sûrement droit à un défilé sans fin de professeurs « experts » prétendument non partisans pontifiant sur le premier amendement, l’indépendance de la presse, etc.

Dans une dernière ironie désemparée, Wallace a déclaré à propos de Sean Hannity :

« je ne connais pas le mot juste, mais il était autrefois pour la vision du monde Bush-Cheney. Il était autrefois l’un des hôtes de câble les plus proches de la Maison Blanche de Bush. Je le sais parce que j’étais son directeur des communications. Il [pauses] s’adapte, et il voit maintenant le monde très différemment. À la manière de Donald Trump.

Avec sa prétention de ne pas connaître «le mot juste» et sa pause avant de décrire Hannity comme quelqu’un qui «adapte» ses points de vue, Wallace accusait implicitement Hannity de faire volte-face de l’opportunisme politique. Mais si Hannity est passé avec le courant dominant républicain de Bush à Trump, qu’en est-il de Wallace qui change de forme ?

Comme elle l’a dit elle-même, Wallace avait autrefois été directeur des communications de W. Elle s’est par la suite métamorphosée en l’un des libéraux les plus virulents et les plus bas de gamme du MSM. Elle y a peut-être pensé avant de jeter des calomnies sur Hannity.

16 h 09 HE NICOLLE WALLACE : Le membre du Congrès Adam Schiff a confirmé certains rapports d’Axios selon lesquels le comité restreint du 6 janvier a invité un Sean Hannity à visiter volontairement le comité, discuter avec eux, sur ce qu’il sait ou ne sait pas. Comme vous le savez tous, ses, je crois que ses messages texte étaient parmi les nombreux que Liz Cheney a lu, ce vidage de données qu’ils ont reçu de Mark Meadows avant qu’il ne défie l’assignation, a été jugé coupable d’outrage criminel au Congrès. Il a remis les SMS qu’il avait reçus des présentateurs de Fox News, des membres de la famille Trump. L’un des présentateurs de Fox News était Sean Hannity, et le membre du Congrès Adam Schiff a confirmé que le comité aimerait que Sean Hannity les rencontre volontairement. Yamiche, les proches du président qui les intéressent, qu’ils ont fiancés, se rapprochent vraiment, vraiment de plus en plus de Donald Trump. YAMICHE ALCINDOR : C’est tout à fait vrai. Vous pouvez voir qu’il s’agit d’un comité qui accélère son travail, qui essaie vraiment de se rapprocher de ce cercle restreint du président Trump, de l’ancien président Trump, et de vraiment comprendre, en quelque sorte, qui lui parlait, et qu’il respectait vraiment assez pour peser en quelque sorte leur opinion. Et Sean Hannity, pour tous ceux qui ont couvert l’ancien président Trump, tout le monde sait que c’est quelqu’un qui est dans l’orbite du président. Ils parlaient régulièrement. Le président a vraiment pris à cœur son, son genre de conseil. C’est aussi, à certains égards, un rappel que Fox News, bien qu’elle soit en quelque sorte censée être une chaîne d’information par câble, ce qui est vraiment, je veux dire, et continue d’être, est en quelque sorte cette aile marginale du GOP, et vraiment les animateurs là-bas, en particulier les animateurs d’opinion de fin de soirée, ils se sont à certains égards avérés encore plus puissants que les élus qui essayaient d’écouter, qui essayaient de parler à l’ancien président Trump. WALLACE : Et Sean Hannity n’est pas Steve Bannon. Je veux dire, toute l’identité politique de Steve Bannon commence et s’arrête avec Donald Trump. Il n’y avait rien avant. Il n’y aura plus rien après. Sean Hannity est, je ne connais pas le mot juste, mais il était autrefois pour la vision du monde Bush-Cheney. Il était autrefois l’un des hôtes de câble les plus proches de la Maison Blanche de Bush. Je le sais parce que j’étais son directeur des communications. Il a vu le monde de cette façon. Il [pause] s’adapte, et il voit maintenant le monde très différemment. À la manière de Donald Trump. Mais ce n’est pas Tucker Carlson. Ce n’est pas Laura Ingraham. Il n’a pas fait son lit à Trumplandia. Et Je me demande ce que vous pensez que les perspectives sont que il vient et— il n’a rien fait de mal, il pense que Donald Trump n’a rien fait de mal—vient-il parler à ce comité? KATIE BENNER : Vous savez, si quelqu’un comme Hannity décide de ne pas venir parler devant le comité, je pense que cela en dit long sur le pouvoir perçu de Donald Trump. Et l’idée que Donald Trump pourrait riposter d’une manière ou d’une autre. Que cela pourrait nuire à la position d’Hannity chez Fox. Cela pourrait nuire à sa position auprès des téléspectateurs ou pourrait nuire à sa position auprès de ses collègues. Sinon à ton avis, il n’y a aucune raison pour lui de ne pas témoigner.