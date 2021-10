Alcobendas leader du DH Rugby après la victoire à El Pantano au CR La Vila

10/10/2021 à 18:59 CEST

Sport.es

Trois équipes peuvent célébrer la victoire de leurs deux premiers matchs cette fois Ligue d’Honneur, depuis le Complutense Cisneros battre le A rejoint Esportiva Santboiana dans le duel intéressant et divertissant qui a ouvert le journée 2, les Lexus Alcobenda s’est hissé au sommet du classement en remportant des bonus en Le marais et le SilverStorm El Salvador il est également sorti vainqueur d’un carré difficile.

Ce n’était pas un week-end satisfaisant pour les deux équipes catalanes, étant donné que, malgré le fait de montrer leur visage et de sauver le bonus défensif dans la dernière ligne droite, contre deux rivaux coriaces, leurs matchs ont également compté pour la phase précédente de la Copa del Rey. Ce sont donc leurs adversaires, Cisneros et El Salvador, qui franchissent une étape importante dans cette compétition, en plus d’être sur le podium de la ligue.

Les Recoletas Burgos-Université de Burgos et le AMPO Ordizia, qui a débuté à domicile avec la victoire. En plus d’être plus proches des demi-finales de la Coupe, Burgos et Gipuzkoans ont considérablement amélioré leurs performances défensives par rapport à leurs matchs de la semaine précédente, un facteur déterminant pour surmonter, respectivement, le Groupe Intxausti Gernika RT et à CP Les Abelles, des équipes qui sont dans une situation déjà compliquée et qui espèrent ne pas retarder la réaction nécessaire au-delà du J3.

Il a fallu attendre le dernier tour pour trouver le match le plus disputé, où le Fromage VRAC Entrepinares ne pouvait pas surmonter Enerside Sciences jusqu’à la 67e minute, quand Adrien Noriega, avec la seule répétition de 80 minutes, et Baltazar Taibo, le transformant, a permis au champion actuel de revenir contre une équipe sévillane qui reçoit peu de prix après une belle performance en Pépé Rojo. Les scientifiques ont pu livrer le combat à la dernière minute avec un penalty, mais le ballon a touché le poteau et les locaux ont bien géré les phases finales.