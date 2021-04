AlcolirykoZ met le feu à la 301 piñata

Il semble qu’il y a une éternité quand nous sommes sortis et avons couru le risque que notre maison prenne feu. Non pas parce que maintenant nous sommes à l’abri d’une tragédie d’une telle ampleur, mais parce que, au moins en 2020, la plupart d’entre nous ne sortons pas beaucoup.

En 1961, le timpaniste et chef d’orchestre Orlando Marín connut le succès sous le nom « La maison ». Dans ses 2 minutes et 56 secondes, et avec la voix de Willie Torres (Joe Cuba Sextet, The Alegre All Stars), nous a raconté l’histoire de Marcela, qui lorsqu’elle est allée faire les courses à la cave, une voisine lui a dit que sa maison était en feu.

Désormais, en 2020, et avec seulement trois secondes de moins (2’53 « ), AlcolirykoZ apporte le cri de « The House » à notre contexte.

Dans « Piñata en 301 » La maison d’une « parcera » brûle, mais avec nous tous à l’intérieur. La quarantaine en quarantaine, un pandémonium dans une pandémie, plus de personnes qu’en une journée sans TVA et rap comme masque contre le virus, deviennent les protagonistes d’une célébration de la vie. Un nouveau succès de fin d’année réalisé par ceux de la Comuna # 4 de Medellín (Aranjuez) cela nous invite à célébrer dans le présent, l’ici et maintenant, car, comme l’année d’incertitude nous l’a appris, nous ne serons peut-être pas là pour décembre prochain.

Sous la production de L’arcologue et enregistrement, mixage et mastering Juan Pablo Builes, la chanson est accompagnée d’une vidéo réalisée par Julian Gaviria, récurrente derrière les productions audiovisuelles du projet de Gambeta, Kaztro et Fa-zeta.