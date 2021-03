alcool, fêtes et mauvaise compagnie

La vie de Ronaldinho a pris un virage à 180 degrés en février dernier après sa mère, Miguelina, est décédée après avoir passé plusieurs semaines à lutter contre le coronavirus. Depuis lors, la situation de l’ancien FC Barcelone se dégrade sans freins, et depuis leur environnement le plus proche, ils expriment déjà leur souci de style de vie vous portez.

Plongé dans la dépression depuis la perte de sa mère, comme le rapporte le journal Extra citant des amis de l’ancien joueur, Ronaldinho problèmes d’alcool et se perdre dans la vie nocturne. « Tous les jours lors d’une fête. Ronaldinho commence à boire le matin, de la vodka, du whisky, du gin, et arrêtez de boire le lendemain matin », explique les médias brésiliens.

Cependant, les sources citées soulignent que cette situation n’est pas nouvelle, mais qu’elle a été aggravée par la tragédie. « Ce n’est pas à partir de maintenant, mais nous avons remarqué que est devenu plus intense après la mort de sa mère« Ils ajoutent. » Il a organisé une soirée de réveillon du Nouvel An et tout, plusieurs amis de Rio y sont allés parce que il se sent très seul dans cet immense endroit où il vit. Il fait du barbecue, il danse, il passe toujours … », se souviennent-ils.

« Ils ne sont pas tous de vrais amis et je vois que beaucoup de dégâts sont causés »

Ronaldinho s’est installé dans son Porto Alegre Natal depuis un an, il a été libéré par les autorités paraguayennes après des mois d’incarcération à Asunción pour faux documents. Plus précisément, dans un manoir que ses amis décrivent comme « une forteresse avec tout ce dont vous avez besoin« , où il célèbre ses fêtes auxquelles il se joint à chaque fois les pires entreprises.

«Ronaldinho a un cœur immense et s’efforce d’être généreux avec ses amis. Mais ce ne sont pas tous de vrais amis et je vois que beaucoup de dégâts sont causés« , précisent-ils.