Alcool pour obtenir moins cher à Delhi: le gouvernement autorise des réductions sur les MRP, essaie de faire correspondre les prix avec Haryana, Punjab, UP

Tous les restaurants, hôtels et clubs sont désormais autorisés à fonctionner et à servir de l’alcool jusqu’à 3 heures du matin en vertu de la nouvelle politique.

Bientôt, les habitants de Delhi n’auront peut-être plus à se rendre dans l’Haryana, le Pendjab, l’Uttar Pradesh et le Rajasthan pour acheter de l’alcool moins cher, car le gouvernement de Delhi a autorisé la vente d’alcool à prix réduit sur le MRP et a proposé de rapprocher les prix de ceux des États voisins. En vertu de la politique actuelle sur les alcools, les magasins d’alcools de Delhi ne sont pas libres d’accorder des remises sur le MRP des marques. Cependant, avec la nouvelle politique, le «titulaire de la licence est libre d’accorder une concession, un rabais ou une remise sur le MRP», lit-on dans la notification du gouvernement.

En outre, les modifications apportées à la politique d’accise sur l’alcool pour l’année 2021-2022, annoncées le 5 juillet 2021, permettent également aux restaurants et aux clubs de vendre de l’alcool jusqu’à 3 heures du matin. La politique vise également à permettre aux salles de banquet et aux lieux d’événements d’obtenir plus facilement des licences pour vendre de l’alcool. En plus de cela, les changements incluent une expérience pratique sans rendez-vous, une prolongation des horaires de service de l’alcool dans les bars, hôtels, restaurants et clubs, des réductions sur les MRP et la promotion des microbrasseries.

Heures prolongées pour la vente d’alcool

Tous les restaurants, hôtels et clubs sont désormais autorisés à fonctionner et à servir de l’alcool jusqu’à 3 heures du matin en vertu de la nouvelle politique. Cela ne s’applique pas aux endroits qui ont reçu une licence pour exploiter un service d’alcool 24 heures sur 24. La liqueur peut également être servie sur des espaces ouverts comme des terrasses et des balcons.

Alcool bon marché dans les petits magasins ; les plus chers dans les magasins premium

Certes, le gouvernement a souligné qu’il y aura 849 magasins d’alcool au détail dans la ville et cela comprendra cinq magasins de vente au détail super premium ayant une superficie minimale de tapis de 2 500 pieds carrés. Désormais, ces super vendeurs premium auront une salle de dégustation et sont autorisés vendre des produits au-dessus de Rs 200 (pour la bière) et Rs 1 000 pour tous les autres spiritueux. Cela comprend le gin, le whisky, la vodka et le brandy, entre autres. D’autres alcools peuvent être trouvés dans les petits magasins par rapport aux magasins haut de gamme.

Éviter les achats d’alcool entre États

On constate que les gens traversent souvent les frontières de la ville pour se procurer de l’alcool dans les États voisins, où il est moins cher, surtout lorsqu’ils doivent acheter en gros. Tenant compte de cela, la politique a déclaré qu’elle donnait aux titulaires de licence L-7Z deux semaines pour soumettre leurs contributions sur le MRP de chaque produit. “Le commissaire aux accises fixera le MRP pour chaque produit après avoir pris en compte les intrants des titulaires de licence L-7Z et L-7SP1 et le prix du produit dans les États voisins, à savoir l’Haryana, l’Uttar Pradesh, le Pendjab et le Rajasthan”, indique le nouvel alcool. politique.

Expérience sans rendez-vous

On s’attend désormais à ce que tous les points de vente d’alcools de la ville offrent aux clients une expérience qui inclut le choix de plusieurs marques. Selon la politique, ces magasins de détail devront être climatisés et avoir des portes vitrées. Cela réduira l’encombrement devant les points de vente. Maintenant seulement cela, tous les habitants de Delhi peuvent visiter n’importe quelle microbrasserie et remplir leurs propres bouteilles ou « growlers » avec de la bière fraîchement brassée.

Qu’il s’agisse d’achats en gros ou en petites quantités, les changements de politique visent à augmenter les revenus de l’alcool dans la ville. La politique vient à un moment où le gouvernement de l’État essaie d’augmenter les revenus provenant de l’alcool. Le gouvernement, dans la politique, a souligné que la génération actuelle de recettes provenant de l’accise est à un niveau sous-optimal et que la politique actuelle est « lourde » et « archaïque ». Il a également déclaré: “Des mesures systémiques sont prises pour contrôler la contrebande et la contrebande, telles qu’une répartition adéquate des ventes au détail et une différence de prix insignifiante ou inexistante avec les États voisins, éliminant ainsi l’arbitrage de la contrebande”.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.