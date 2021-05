Alcorcón accueillera Las Palmas lors de la trente-huitième journée

07/05/2021 à 20:31 CEST

Samedi prochain à 20h30 se jouera le match de la trente-huitième journée de la deuxième division, qui mesurera le Alcorcón et à Palmiers dans le Saint Dimanche.

le Alcorcón affronte avec un esprit renforcé la rencontre de la trente-huitième journée pour consolider une séquence de victoires après avoir remporté la victoire loin de son champ dans le Carlos Belmonte par 0-1 contre Albacete, avec un objectif de Xisco. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 11 des 37 matchs disputés à ce jour en deuxième division avec un chiffre de 29 buts pour et 39 contre.

Du côté des visiteurs, Les palmiers a remporté la victoire contre le SD Ponferradina lors de leur dernier match de la compétition (2-0), avec autant de Maikel Mesa Oui Sergio Araujo, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade de la Alcorcón. À ce jour, sur les 37 matchs que l’équipe a disputés en deuxième division, elle en a remporté 12 et compte un bilan de 42 buts marqués contre 48 buts reçus.

Concernant les résultats à domicile, le Alcorcón Il a réalisé un bilan de sept victoires, 10 défaites et un match nul en 18 matchs joués à domicile, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. Dans le rôle de visiteur, Les palmiers Il a un bilan de deux victoires, huit défaites et huit nuls en 18 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il devra consacrer beaucoup d’efforts à sa visite au stade. Alcorcón si vous souhaitez améliorer ces chiffres.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements au domicile du Alcorcón et les résultats sont cinq victoires et deux nuls en faveur de l’équipe locale. De plus, l’équipe locale accumule une séquence de sept matchs consécutifs invaincus à domicile contre Palmiers. Le dernier match entre Alcorcón et le Palmiers Ce tournoi s’est joué en décembre 2020 et s’est terminé par un match nul (0-0).

En référence à sa position dans le tableau de classement de la deuxième division, nous pouvons voir que l’équipe visiteuse est en avance sur la Alcorcón avec une différence de huit points. Les locaux, avant ce match, sont à la seizième place avec 41 points au classement. De leur côté, les visiteurs sont en douzième position avec 49 points.