Alcorcón B reçoit le Rayo B dans son fief

10/04/2021 à 11:31 CEST

le Foudre visitez ce dimanche pour Saint Dimanche se mesurer avec Alcorcón à son deuxième tour de la deuxième phase de la troisième division, qui débutera à 11h30.

le Alcorcón B Il a hâte de récupérer des points dans le match correspondant à la deuxième journée après avoir subi une défaite contre lui. Union Adarve lors du match précédent par un résultat de 1-0.

Du côté des visiteurs, le Rayon B a réussi à vaincre le Leganés B 3-2 lors de leur dernier match de la compétition, avec autant de Luis Molina, Difficile et Echarri, il espère donc répéter le résultat, maintenant dans le stade de Alcorcón B.

Dans le passé, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de la Alcorcón B et les résultats sont trois victoires et trois nuls en faveur de l’équipe locale. De plus, les visiteurs ne perdent pas lors de leurs trois dernières visites au stade de la Alcorcón. La dernière fois que les deux équipes ont joué dans la compétition, c’était en janvier 2020 et le résultat était un match nul (0-0).

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la deuxième phase de troisième division, on peut voir qu’avant la dispute du match, le Rayon B est en avance sur le Alcorcón B avec une différence de sept points. L’équipe de Josep Alcacer Il arrive au match en sixième position et avec 34 points avant le match. Pour sa part, le Rayon B il a 41 points et se classe cinquième du tournoi.