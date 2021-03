Alcorcón B se rend au stade Leganés B pour terminer le championnat

27/03/2021 à 13:24 CET

Le Leganes joue ce dimanche à 11h30 son vingt-deuxième match de la première phase de la troisième division contre la Alcorcón dans le Annexe Jesús Polo.

Le Leganés B affronte avec optimisme le match de la vingt-deuxième journée pour canaliser une séquence de victoires après avoir remporté ses deux derniers matchs 2-4 et 1-0, le premier contre L’Alamo en tant que visiteur et le second contre lui Vrai Carabanchel dans son fief. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté 14 des 19 matchs disputés jusqu’à présent, avec 32 buts pour et 11 contre.

Pour sa part, Alcorcón B a remporté la victoire contre le Vrai Carabanchel lors de leur dernier match de la compétition (4-2), avec des buts de Bikoue, Cravari, Garcia Oui Gyesi, il a donc l’intention de maintenir sa séquence de victoires dans le stade de la Leganés B. Avant ce match, le Alcorcón B il avait gagné dans neuf des 19 matchs disputés dans la première phase de la troisième division cette saison et a marqué 13 buts contre 31 en faveur.

En référence aux résultats en tant que local, le Leganés B ils ont gagné six fois et fait match nul trois fois en neuf matchs joués jusqu’à présent, ce qui en fait une équipe très difficile à battre à domicile. Aux sorties, le Alcorcón B a gagné trois fois et perdu deux fois dans les neuf matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, de sorte que les joueurs du Leganés B Ils doivent défendre leur objectif pour éviter les surprises.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Annexe Jesús Polo, en fait, les chiffres montrent trois défaites et un nul en faveur de la Leganés B. De même, l’équipe visiteuse accumule quatre matchs d’affilée sans perdre à l’extérieur contre Leganes. Le dernier match auquel ils ont joué Leganes et le Alcorcón dans cette compétition a eu lieu en février 2021 et s’est terminée par un résultat de 0-1 pour le Leganes.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la première phase de la troisième division, nous pouvons voir que le Leganés B ils devancent l’équipe visiteuse avec un avantage de 13 points. Le Leganés B Il a 47 points dans son casier qui lui ont permis d’atteindre le leadership actuel de la première phase de la troisième division. Pour sa part, le Alcorcón B il compte 34 points et occupe la troisième place du classement.