Alcorcón conserve les trois points après avoir remporté 0-1 à Albacete

03/05/2021 à 23:04 CEST

le Alcorcón a joué et gagné 0-1 le match de lundi dernier dans le Carlos Belmonte. le Albacete voulaient améliorer leurs chiffres dans le tournoi après avoir fait match nul 2-2 lors du dernier match disputé contre lui Vallecano Ray. Pour sa part, Alcorcón il a été battu par 1-2 lors du dernier match contre lequel il a joué Leganes. Grâce à ce résultat, l’équipe madrilène est seizième, tandis que le Albacete Il est vingt-deuxième à la fin de la partie.

La première partie du match a débuté de manière imbattable pour l’équipe visiteuse, qui a ouvert le score grâce au succès de l’équipe devant le but. Xisco peu de temps après le début du match, plus précisément à la minute 3. Avec ce 0-1, la première moitié du match s’est terminée.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé 0-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Albacete a donné accès à Cédric Wilfred Teguia Oui Zozulya romaine pour Manuel Fuster Oui Alvaro Pena, Pendant ce temps, il Alcorcón a donné accès à Victor Garcia, Coiffeur, Ernesto Gomez, Ander Gorostidi Oui Oscar Arribas Pasero pour Bellvís, Xisco, Hugo Fraile, Juan Bravo Oui Daniel Ojeda.

L’arbitre a montré un total de six cartons: trois jaunes à la Albacete (Alvaro Pena, Eddy Israfilov Oui Fran Garcia) et un à Alcorcón (Ernesto Gomez). De plus, il y avait deux cartons rouges, spécifiquement pour Carlos Isaac Oui Manuel Fuster par l’équipe locale.

Avec 41 points, l’équipe de Ancrer se classait au seizième rang du classement, tandis que le groupe dirigé par Alejandro Menendez Garcia il était en vingt-deuxième position avec 33 points, en relégation au deuxième B, à la fin du match.

L’équipe qui a disputé le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le SD Ponferradina, Pendant ce temps, il Alcorcón jouera contre Les palmiers.

Fiche techniqueAlbacete:Tomeu Nadal, Carlos Isaac, Nicolás Gorosito, Ivan Kecojevic, Fran García, Álvaro Jiménez, Daniel Torres, Eddy Israfilov, Manuel Fuster (Cédric Wilfred Teguia, min 59), Álvaro Peña (Roman Zozulya, min 75) et Alfredo OrtuñoAlcorcón:Dani Jiménez, Laure, David Fernández, José León, Daniel Ojeda (Oscar Arribas Pasero, min.75), Kelechi Nwakali, Juan Aguilera, Juan Bravo (Ander Gorostidi, min.74), Bellvís (Víctor García, min.45), Xisco (Barbero, min 60) et Hugo Fraile (Ernesto Gomez, min 74)Stade:Carlos BelmonteButs:Xisco (0-1, min. 3)