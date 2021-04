Alcorcón gagne 2-1 dans son stade contre Castellón

12 avr.2021 à 23:04 CEST

le Alcorcón a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 2-1 contre lui Castellon ce lundi dans le Saint Dimanche. le Alcorcón est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre lui Carthagène par un score de 2-1. De la part de l’équipe visiteuse, le Castellon a remporté le Vrai Oviedo à domicile 1-0 et auparavant, il l’a également fait à domicile, contre le Albacete par 0-1. Après le résultat obtenu, l’équipe madrilène est vingtième à la fin du match, tandis que le Castellon est dix-huitième.

La première équipe à marquer a été la Alcorcón, qui a créé la lumière à travers un objectif de Xisco quelques minutes après le coup de sifflet initial, à la quatrième minute. Mais plus tard, l’équipe de Castellón à la 22e minute a réussi l’égalité grâce au succès de l’équipe devant le but. Adrian Lapena Ruiz, terminant la première période avec un 1-1 sur le tableau de bord.

En seconde période, l’équipe de Madrid a marqué un but, qui a réussi à prendre de l’avance sur le tableau de bord grâce à un but de Kelechi Nwakali à 73 minutes. Enfin, le match s’est terminé par un 2-1 dans la lumière.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Victor Garcia, Javier Castro, Juan Bravo, Coiffeur Oui Ander Gorostidi remplacer Laure, Juan Aguilera, Marc Gual, Xisco Oui Kelechi Nwakali, alors que les changements apportés par l’équipe visiteuse ont été Cesar Diaz, Juanto, Jonathan Soriano, Igor Zlatanovic et Iago Indias, qui est entré par Marc Mateu, Luis Gustavo, Adrian Lapena Ruiz, Josep Sene Oui René Krhin.

L’arbitre du match a montré six cartons jaunes. Des deux équipes, Daniel Ojeda, Victor Garcia, Marc Gual Oui Dani Jimenez de l’équipe locale et Marc Mateu et Iago Indias L’équipe visiteuse a été réservée avec un carton jaune.

Après le coup de sifflet final de l’arbitre de ce match appartenant au jour 34, le Alcorcón a été classé 20e classé, occupant une place de relégation en deuxième B, tandis que le Castellon est dix-huitième.

L’équipe qui a disputé le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Lugo, Pendant ce temps, il Castellon jouera contre lui Majorque.

Fiche techniqueAlcorcón:Dani Jiménez, David Fernández, José León, Laure (Víctor García, min.51), Daniel Ojeda, Juan Aguilera (Javier Castro, min.87), Kelechi Nwakali (Ander Gorostidi, min.90), Arribas, Bellvís, Marc Gual (Juan Bravo, min 87) et Xisco (Barbero, min 90)Castellón:Óscar Whalley, Adrian Lapena Ruiz (Jonathan Soriano, min.82), Rafa Gálvez, Rene Krhin (Iago Indias, min.84), Víctor Garcia, Luis Gustavo (Juanto, min.76), Yann Bodiger, Josep Sene (Igor Zlatanovic) , min 82), Marc Mateu (Cesar Diaz, min 76), Ruben Diez et Jorge FernandezStade:Saint DimancheButs:Xisco (1-0, min.4), Adrian Lapena Ruiz (1-1, min.22) et Kelechi Nwakali (2-1, min.73)