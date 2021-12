Alcorcón met fin au contrat d’Asencio après son imprudence au volant

21/12/2021 à 19:54 CET

Alcorcón a annoncé mardi la résiliation du contrat de l’attaquant Raúl Asencio, deux jours après la grave imprudence au volant du joueur, qui a précisé via ses réseaux sociaux que l’accord pour son retrait du club avait été décidé « il y a plus d’un mois ».

L’annonce de la résiliation du contrat de Raúl Asencio intervient deux jours après que le footballeur a raccroché une vidéo sur ses réseaux sociaux roulant à 100 à l’heure, un café à la main et l’enregistrement avec l’autre.

« L’AD Alcorcón annonce la résiliation du contrat qui liait Raúl Asencio à notre entité. Nous remercions Raúl pour son travail pendant ces mois dans notre entité et nous lui souhaitons bonne chance dans ses projets futurs », peut-on lire dans le communiqué du club de potier.

Après l’annonce officielle d’Alcorcón, le joueur de Castellón a tenu à donner son point de vue sur son départ du club.

« Je souhaite bonne chance au club et à tous ses fans et précise qu’il ne s’agit pas d’une punition pour ce qui s’est passé. Nous sommes parvenus à un accord il y a plus d’un mois sur la résiliation de mon contrat. Merci pour ces mois », a écrit Asencio sur son réseau social. réseaux.

Le bilan de Raúl Asencio avec Alcorcón cette saison a été 15 matchs joués, cinq en entrée ; et deux buts.