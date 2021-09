Alcorcón prend les trois points contre CD Mirandés (1-3)

11/09/2021 à 23:04 CEST

Les Alcorcon a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 1-3 contre lui Mirandés ce samedi dans le Stade municipal d’Anduva. Les CD Mirandés est venu avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir gagné dans son stade par un score de 4-2 à Las Palmas. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Alcorcon il a été battu par 1-2 lors du dernier match contre lequel il a joué Real Saragosse et cumule quatre défaites consécutives dans la compétition. Avec ce bon résultat, l’équipe madrilène est vingt et unième, tandis que le Mirandés Il est cinquième à la fin du match.

La première équipe à marquer a été l’équipe à domicile, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Sergio Camello à 20 min. Il a mis les tables Alcorcon grâce à un peu de Giovanni zarfino à la 29e minute, terminant ainsi la première mi-temps avec un 1-1 au tableau d’affichage.

En deuxième période, l’équipe madrilène a marqué un but, qui est revenu du match avec un but de Asencio à 62 minutes. Par la suite, l’équipe visiteuse a marqué, ce qui a augmenté le score grâce au succès devant le but de Xisco quelques instants avant le coup de sifflet final, en 90, clôturant ainsi le match avec un score final de 1-3.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Rodrigo Riquelme, Alexandre Marques, César Gelabert, Sergio Carreira et Brugui remplacement Inigo Vicente, Unai Rementeria, Sergio Camello, Oriol Rey et Odei Onaindia, tandis que les changements apportés par l’équipe visiteuse ont été Asier Cordoue, Juan Hernández, Xisco, Ander Gorostidi et David Fernandez, qui est entré par Abdelhafid Al Badaoui Sabri, Hugo Fraile, Asencio, Giovanni zarfino et Juan Aguilera.

Un total de six cartons jaunes et un carton rouge ont été vus dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à Inigo Vicente, Victor meseguer et Imanol García de Albeniz et carton rouge à Victor meseguer (2 jaunes). Pour sa part, l’équipe visiteuse a été avertie du jaune à Bellvis, Giovanni zarfino et Ander Gorostidi.

Avec ce résultat, le Mirandés il reste sept points et le Alcorcon il monte à trois points.

L’équipe qui a joué le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Ténérife, Pendant ce temps, il Alcorcon jouera contre lui Almería.

Fiche techniqueCD Mirandés :Raúl Lizoain, Anderson Arroyo, Riccardo Capellini, Odei Onaindia (Brugui, min.71), Imanol Garcia de Albeniz, Unai Rementeria (Alejandro Marques, min.64), Oriol Rey (Sergio Carreira, min.71), Víctor Meseguer, Haissem Hassan, Sergio Camello (Cesar Gelabert, min.65) et ñigo Vicente (Rodrigo Riquelme, min.46)Alcorcon :Dani Jiménez, Nicolás Gorosito, Laure, Carlos Hernández, Bellvís, Hugo Fraile (Juan Hernández, min.67), Juan Aguilera (David Fernández, min.88), Antonio Moyano, Abdelhafid Al Badaoui Sabri (Asier Córdoba, min.67) , Asencio (Xisco, min.71) et Giovanni Zarfino (Ander Gorostidi, min.74)Stade:Stade municipal d’AnduvaButs:Sergio Camello (1-0, min. 20), Giovanni Zarfino (1-1, min. 29), Asencio (1-2, min. 62) et Xisco (1-3, min. 90)