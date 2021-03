Alcorcón sauve un point contre le Real Oviedo (1-1)

30/03/2021

Allumé à 21h30 CEST

le Alcorcón et le Oviedo lié à un lors de la réunion tenue ce mardi dans le Saint Dimanche. Les deux équipes revenaient sur le terrain après une pause de 12 semaines en raison de l’urgence sanitaire du coronavirus. le Alcorcón Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match contre le Sportif réel. Du côté des visiteurs, le Vrai Oviedo a récolté une cravate à un devant le SD Ponferradina, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Après le résultat obtenu, l’équipe locale a été placée en dix-septième position, tandis que le Oviedo il est resté à la quatorzième place à la fin du duel.

Le jeu a bien commencé pour lui Alcorcón, qui a créé le lumineux grâce à un objectif de Kelechi Nwakali peu de temps après le début du match, en particulier à la minute 2, terminant ainsi la première mi-temps avec un score de 1-0.

Après la pause, en deuxième période, le but est venu pour lui Vrai Oviedo, qui a obtenu l’égalité grâce à un but de Gustavo Blanco à 84 minutes. Enfin, le match s’est terminé par un 1-1 au tableau de bord.

C’était un jeu dans lequel les entraîneurs utilisaient tous leurs changements. De la part des locaux, ils ont sauté du banc Daniel Ojeda, Arribas, Richard Boateng, Hugo Fraile et Samuel Sosa remplacer Coiffeur, Victor Garcia, Ander Gorostidi, Kelechi Nwakali et Bellvís. Les changements de la Vrai Oviedo Ils étaient Marco Sangalli Fuentes, Nahuel Leiva, Sergio Tejera, Gustavo Blanco et Borja Valle, qui est entré par Alexandre Arribas, Lucas Godson, Jimmy, Rodri et Samuel Obeng.

L’arbitre a sanctionné quatre joueurs avec un carton jaune. Il a montré trois cartons jaunes à Coiffeur, Victor Garcia et Samuel Sosa, du Alcorcón et un à Carlos Hernandez du Oviedo.

Après cette égalité à la fin du match, le Alcorcón il a été placé à la dix-septième position du tableau avec 32 points. Pour sa part, Vrai Oviedo avec ce point, il a obtenu la quatorzième place avec 39 points à la fin du match.

Le prochain match de la compétition pour les deux équipes se jouera à l’extérieur: le Alcorcón sera mesuré avec le Carthagène et le Vrai Oviedo jouera contre lui Castellon.

Fiche techniqueAlcorcón:Dani Jiménez, Javier Castro, José Carlos, José León, Víctor García (Arribas, min.78), Ander Gorostidi (Richard Boateng, min.88), Kelechi Nwakali (Hugo Fraile, min.88), Fidel Escobar, Bellvís (Samuel Sosa, min.88), Barbero (Daniel Ojeda, min.71) et Marc GualVrai Oviedo:Joan Femenias, Diegui, Carlos Hernández, Christian Fernández, Alejandro Arribas (Marco Sangalli Fuentes, min 60), Lucas Ahijado (Nahuel Leiva, min 60), Edgar González, Javi Mier, Jimmy (Sergio Tejera, min 60), Rodri (Gustavo Blanco, min.76) et Samuel Obeng (Borja Valle, min.76)Stade:Saint DimancheButs:Kelechi Nwakali (1-0, min.2) et Gustavo Blanco (1-1, min.84)