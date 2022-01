Alcorconazo, Noveldazo et autres histoires tragiques des grands de la Coupe

01/04/2022 à 01:43 CET

pari

La Copa del Rey est, pour la grande majorité, le plus beau tournoi de football espagnol. Une partie du charme de ce tournoi est que les forces sont égalisées grâce au fait que depuis quelques années, il n’y a pas eu d’option de match retour pour les équipes de catégorie supérieure. Ainsi les choses, les grands ils jouent et les enferment sont à l’ordre du jour. Ci-dessous, nous analysons cinq attentats à la bombe que nous avons vus au XXIe siècle dans la Copa del Rey et que personne n’a osé prévoir.

LES GALACTIQUES L’ONT OBTENU À TOLÈDE

C’était en 2001 lorsque le Real Madrid a été planté dans le Salto del Caballo à Tolède avec Figo récemment signé, Rául González en plein essor, Roberto Carlos comme un missile et Vicente del Bosque sur le banc. Les Blancs ont été échaudés de la capitale de La Mancha, encaissant deux buts dans les 15 premières minutes, pour finir par s’incliner 2-1 contre une équipe Second B.

VAN GAAL PERDU CONTRE LA COLISTA

Le célèbre Noveldazo a balayé la réputation de Louis Van Gaal en 2003. Le Barça s’est incliné en bas du Groupe III de Segunda B dans un match pour oublier où il s’était incliné 3-2 avec un triplé de Madrigal. Les Catalans avaient déjà lancé la Copa del Rey l’année précédente contre Figueres en trente-deuxièmes de finale, mais cette fois, c’était beaucoup plus douloureux car c’était la pire équipe de la catégorie à l’époque.

L’ALCORCONAZO QUI A TUÉ PELLEGRINI

Manuel Pellegrini avait déjà été prévenu que la Copa del Rey était un tournoi empoisonné depuis 2008. L’année précédente, la Real Unión de Irún avait affronté Madrid au Bernabéu avec Schuster à la barre. A cette occasion, lors du match aller de la 30e de finale, c’est Alcorcón de Anquela qui leur a offert une victoire historique 4-0 qui a fait perdre à Guti ses rôles dans les vestiaires. Benzema, Raúl et autres vaches sacrées ont subi dans leur chair une humiliation qui n’a pas remonté au match retour à domicile, ne s’imposant que 1-0 contre une équipe Second B.

UN FROMAGE APPORTÉ À SIMEONE

En 2011, l’Atlético de Madrid a été éliminé contre Albacete, en deuxième B, changeant pour toujours et pour le mieux l’histoire du club de matelas. La Mancha, connue sous le nom de « Mechanical Cheese », a remporté les deux matchs contre l’équipe rojiblanco, remportant l’égalité par un total de 3-1. Cette humiliation a conduit au limogeage de Goyo Manzano, entraînant l’arrivée de Cholo Simeone sur le banc de Calderón. Le reste de l’histoire est bien connu.

ZIDANE RESTAIT SANS MORALE DEVANT L’ALCOYANO

Il faut avancer une décennie plus tard pour enregistrer à nouveau une surprise de grande ampleur. Il est vrai que le retour des playoffs à un match a aidé et en quoi. L’Atlético est tombé contre Cultural Leonesa en 2020 2-1 en prolongation, mais la grande cloche a eu lieu l’année dernière lorsque le Real Madrid s’est incliné 2-1 face à Alcoyano lors de la 30e de finale de la Copa del Rey. Les Blancs auront l’occasion de se racheter cette saison à Alcoy. On verra s’ils ont retenu la leçon.