Alcoyano entend continuer l’idylle avec la Coupe au prix d’un Levante touché

13/12/2021 à 21h00 CET

.

Alcoyano entend poursuivre son idylle avec la Coupe ce mardi dans le duel qui mesure un Levante à El Collao en heures basses et au moment le plus délicat de son histoire récente.

Avec le souvenir encore très frais de ce qui s’est passé dans la dernière édition, dans laquelle les hommes de Vicente Parras étaient l’équipe révélation du tournoi en laissant Huesca et le Real Madrid de côté et en ne cédant qu’à l’Athletic Club qui a dû sortir toute son artillerie lourde en seconde période pour revenir après la pause et se qualifier pour le deuxième tour.

Alcoyano tentera de mettre de côté la compétition de championnat, dans laquelle les hommes de Vicente Parras ont connu deux revers consécutifs qui leur ont fait perdre jusqu’à six places au classement et passer de la quatrième à la dixième place du deuxième groupe de la Première RFEF.

L’équipe El Collao entend réaffirmer son état de grâce en Coupe où, au premier tour, ils ont pu surprendre en s’imposant 0-3 au Nuevo Vivero de Badajoz.

Vivez la finale de la Copa del Rey sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

A) Oui, Levante sera la quatrième équipe de première division à défiler à travers El Collao l’année dernière après avoir dépassé Huesca, le Real Madrid et l’Athletic Club.

Dès le premier instant, on savait qu’Alcoyano allait être jumelé à une autre équipe de la plus haute catégorie du football espagnol. l’attente dans la ville a augmenté à l’approche de l’égalité et environ 3 000 fans sont attendus pour regarder le match en direct.

Dans les rangs d’Alcoyano la seule perte sûre sera celle du capitaine Juli Cerdá, qui traîne une blessure musculaire et ne réapparaîtra sûrement qu’après la trêve hivernale, alors qu’il sera renvoyé de la compétition de ligue du défenseur central Primi Ferriz, absent contre la Costa Brava en raison d’une sanction. L’entraîneur Vicente Parras a assuré qu’il apporterait des changements et n’exclut pas d’introduire quelques surprises pour répartir des charges de minutes.

Coulé au classement de première division à sept points de la zone de permanence, Levante veut éviter un accident lors de sa visite au stade El Collao ce mardi, bien que sa priorité absolue soit de revenir en Ligue et un autre tour de la Copa del Rey, prévu pour le début de l’année 2022, signifiera un extra effort.

Le défenseur allemand Mustafi Shkodran, avec une entorse au genou droit, et le milieu de terrain serbe Nemanja Radoja, positifs pour le Covid, ils ne pourront pas jouer ce match à Alcoi. Italien Alessio Lisci passera l’appel le même mardi avant de se rendre à la ville d’Alicante.

le basque Aitor Fernández défendra à nouveau le but en Coupe, comme il l’a fait au premier tour à Melilla, et des joueurs comme du Coca, Duarte, Rober Oui Franquesa ils ont de nombreuses options pour compléter la ligne défensive.

Blesa, qui était le principal protagoniste de la victoire 0-8 lors de la phase précédente avec trois buts, il reviendrait dans le onze de départ avec Pepelu au milieu, tandis que Vukcevic Oui Melero ils devront diviser les minutes en pensant au derby de lundi prochain contre Valence.

Pour l’attaque, Alessio a Soldat et Dany Gomez. Tailleur de pierre il pourrait occuper un des côtés du centre du terrain, comme il l’a déjà fait à Melilla en retardant légèrement sa position.

Les files d’attente probables

Alcoyano: José Juan, Lillo, Primi, Raúl González, Pablo Carbonell, Dani Vega, Imanol, Juanan, ngel López, Ángel Sánchez et Mourad.

j’ai soulevé: Aitor, Coke, Duarte, Rober, Franquesa, Blesa, Pepelu, Vukcevic ou Melero, Cantero, Soldado et Dani Gómez.

Arbitre: Figueroa Vázquez (comité andalou)

Stade: Le Collao

Heure : 21h00.