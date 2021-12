Alcoyano « soulagé » en n’ayant pas de restriction publique contre le Real Madrid

31/12/2021 à 11:44 CET

Antonio Justicia, président d’Alcoyano, a accueilli avec « soulagement » et « satisfaction » les mesures de la Generalitat publiées au Journal Officiel et qui entreront en vigueur ce samedi 1er janvier, qui permettra aux huitièmes de finale de la Copa del Rey contre le Real Madrid de se dérouler la semaine prochaine sans aucune limite de capacité sur le terrain d’El Collao.

La justice a été « calme » car la résolution, qui n’affecte pas les salles de moins de 5 000 places (El Collao en compte 4 700), permet aux abonnés et au public d’assister mercredi « sans aucune restriction au match contre le Real Madrid, qui est allait être une fête et avec des limitations, cela aurait été un problème qui a maintenant été résolu. «

Le président d’Alcoyano a reconnu qu' »ils ont été deux jours très compliqués » En raison de la « confusion et de l’inconfort générés » après la décision du Conseil interterritorial du système national de santé de réduire la capacité des stades dans les compétitions sportives professionnelles à 75 pour cent en raison d’infections causées par la variante omicron du coronavirus.

Au moment où cette résolution était connue, Ils ont immédiatement commencé à travailler sur différentes alternatives dans le but qu’aucun des fans qui avaient acheté un billet au box-office ne puisse être laissé de côté.. Parmi les différentes options envisagées, la possibilité de placer une tribune supplémentaire d’une capacité d’un demi-millier de fans a été envisagée, comme l’a expliqué le président.

Malgré le revers qui aurait signifié voir la capacité d’El Collao réduite contre le Real Madrid avec les 4 700 billets vendus sur le terrain, Justice a avoué qu’ils avaient essayé de transmettre la tranquillité. « Beaucoup de choses ont été dites et à un moment donné une certaine alarme s’est déclenchée. Je pensais qu’il fallait attendre, il y avait la possibilité que des salles de moins de 5 000 spectateurs n’entrent pas dans les nouvelles mesures, et finalement c’est arrivé, ce qui est une tranquillité et un soulagement », a-t-il souligné.

Après avoir su que les fans d’Alcoyano pourront assister au match nul le mercredi 5 sans aucune restriction, il a considéré que maintenant ils doivent se concentrer sur le sport et faire de la visite du Real Madrid une fête. « Il sera difficile de répéter ce qui s’est passé l’année dernière car ils savent déjà ce qui va arriver, mais si cela se reproduisait, ce serait un cadeau précoce de Reyes », a-t-il conclu.