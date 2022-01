Alcoyano vs Real Madrid, Copa del Rey 2022: alignements prévus

Le Real Madrid visite El Collao après avoir été éliminé de la Copa del Rey dans ce même stade il y a tout juste un an. Ensuite, Los Blancos a réussi à marquer le premier but mais Alcoyano a renversé la vapeur et a gagné 2-1.

L’entraîneur Carlo Ancelotti effectuera quelques rotations, mais ne vous attendez pas à une formation de départ pleine de canteranos et de réserves.

Le Real Madrid a prédit XI : Lunin, Vazquez, Nacho, Alaba, Marcelo, Casemiro, Valverde, Camavinga, Asensio, Rodrygo, Mariano.

Alcoyano a prédit XI : Jose Juan, Lillo, Blanco, Primi, Carbonell, Juanan, Imanol, Anton, Andi, Mourad, Jona.

Asensio et Rodrygo auront probablement une autre chance d’avoir un impact après leur démonstration décourageante contre Getafe, où ils ont tous deux fait preuve d’un manque évident d’agressivité. Mariano remplacera Benzema à l’avance car Luka Jovic est toujours avec Covid-19. Cela pourrait être un bon match pour Mariano, qui se bat toujours avec acharnement contre la ligne défensive de l’opposition. De plus, Lunin jouera son premier match officiel pour le Real Madrid en un an.

COMMENT REGARDER, STREAM COPA DEL REY

Date: 01/05/2022

Temps: 21h30 CEST, 15h30 HNE.

Lieu: El Collao, Alcoy, Espagne.

Télévision disponible: Télécinco, ESPN+

Diffusion disponible: ESPN+

