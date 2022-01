Alcoyano vs Real Madrid en direct, demi-finales de la Copa del Rey, chaîne de télévision, heure du coup d’envoi, comment regarder

Alcoyano accueillera le Real Madrid à Campo Municipal El Collao en demi-finale de la Copa del Rey alors que le Real cherchera à se qualifier pour les huitièmes de finale.

Alcoyano vient de faire match nul 3-3 avec Levante lors de son dernier match de Copa tandis que le Real Madrid cherche à rebondir après une défaite choquante 1-0 contre Getafe lors de son dernier match.

Qui passera en huitièmes de finale ? Connectez-vous et découvrez, voici tout ce que vous devez savoir pour assister à l’action de la Copa del Rey aujourd’hui !

Demi-finales : Linares Deportivo contre Barcelone

Lorsque: mercredi 5 janvier

Temps: 15 h 25 HE

Chaîne TV: ESPN+

Direct: ESPN+ (streamer maintenant)

Compositions de départ de la Copa del Rey

Composition de départ possible d’Alcoyano :

Juan ; Lillo, Blanco, Ferriz, Carbonell ; Anton, I Garcia, Juanan, J Garcia; Mourad, Véga

Onze de départ possibles du Real Madrid :

Lunin ; Vazquez, Nacho, Vallejo, Marcelo ; Camavinga, Blanco, Valverde ; Hazard, Mariano, Peter

Lignes de cotes et de paris de la Copa del Rey

Les cotes de la Copa del Rey sont une gracieuseté de Tipico Sportsbook. Les cotes ont été mises à jour pour la dernière fois mercredi à 12h00 HE.

Alcoyano (+1200) contre Real Madrid (-650)

