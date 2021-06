Alcudia devient fort à domicile et parvient à battre Cardassar (2-1)

06/06/2021 à 23:42 CEST

le Alcúdia gagné 2-1 contre Cardassar lors de la réunion qui s’est tenue ce samedi au Stade Municipal Els Arcs. le Alcúdia voulaient améliorer leur situation dans le tournoi après avoir subi une défaite 1-0 lors du match précédent contre Félanitx. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Cardassar a remporté à domicile 4-2 son dernier match dans la compétition contre Santa Catalina Athlétique. Après le match, l’équipe d’Alcúdia est sixième, tandis que le Cardassar il est quatrième à la fin du match.

Pendant la première moitié du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

La deuxième mi-temps a commencé d’une excellente manière pour lui Cardassar, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Marti quelques instants après la reprise du jeu, plus précisément à la minute 49. Mais plus tard, le Alcúdia réagi et égalisé le concours grâce à un peu de Alexandre à la minute 71. Après un nouveau jeu a augmenté le score de l’équipe locale, qui est revenue grâce à un nouveau but de Alexandre, réalisant ainsi un doublé à la 74e minute.Enfin, la confrontation s’est conclue par un 2-1 à la lumière.

Dans le chapitre des changements, les joueurs de la Alcúdia qui sont entrés dans le jeu étaient Markitos remplacement Pons, tandis que les changements dans le Cardassar Ils étaient Jaume Oui Allvarez, qui est entré pour remplacer Rire Oui accalmie.

Au cours des 90 minutes de la réunion, un total de onze cartes ont été présentées. Par le Alcúdia l’arbitre sanctionné de jaune pour Arbalétriers, Pons, Mario S., Sergio, Garcia Oui Rubén, alors qu’il faisait partie de l’équipe de Lorenzano Rire, Marti, accalmie Oui Allvarez et avec du rouge à Jojo.

Avec ce résultat, le Alcúdia il obtient 31 points et le Cardassar avec 33 points.

Le prochain engagement de la deuxième phase de la troisième division pour le Alcúdia est contre lui Sóller, Pendant ce temps, il Cardassar affrontera le Llosetense.

Fiche techniqueAlcúdia :Nico Fernandez, César Ruiz, Ballesteros, Cristian, Mario S., Alejandro, Jaume, Ruben, Sergio, Pons (Markitos, min.90) et Mohamed DoudouchCardassar :Sanchez, Alzamora Puigros, Febrer, Hernandez, Coll Femenias, Marti, Javier Lopez, Llull (Alvarez, min.75), Riera (Jaume, min.45), Jojo et BonaStade:Stade Municipal Els ArcsButs:Marti (0-1, min. 49), Alejandro (1-1, min. 71) et Alejandro (2-1, min. 74)