Alcudia et Platges de Calvia distribuent les points après en avoir dessiné un

27/03/2021 à 23:36 CET

Le Alcudia et le Platges de Calvia à égalité avec un dans le match disputé ce samedi dans le Stade municipal Els Arcs. Le Alcudia Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Binissalem loin de chez soi (0-1) et l’autre devant Esporles dans son fief (2-0). Concernant l’équipe visiteuse, le Platges de Calvia est venu de battre 5-2 à domicile à Llosetense dans le dernier match joué. Après le match, l’équipe d’Alcudiense est septième à la fin du match, tandis que le Platges de Calvia continue en tant que chef de la première phase de la troisième division.

Au cours de la première partie du duel, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

En seconde période, la chance est venue pour lui Platges de Calvia, qui a lancé son tableau de bord avec un but de Gurrionero à la minute 60. Mais plus tard, le Alcudia à la 76e minute, il a réussi l’égalité grâce à un but de Sergio, concluant le match avec un score final de 1-1.

Dans le chapitre sur les changements, le Alcudia de Miki Arjona soulagé Cesar Ruiz Oui Markitos pour Mario S. Oui Christian, tandis que le technicien du Platges de Calvia, Carlos Martinez, a ordonné l’entrée de Gurrionero, svelte, Carlos Pacheco, Amengual Oui Gros comme fournir Josemi, Valverde, Jaume, Dani lozano Oui Gori.

L’arbitre a montré huit cartons jaunes, dont trois au Alcudia (Palou, Christian Oui Xisco) et cinq à Platges de Calvia (Josemi, Bardolet, Blai, svelte Oui Amengual).

Avec 42 points, Platges de Calvia maintient le leadership de la première phase de la troisième division, avec une position d’accès à la deuxième phase pour la deuxième division RFEF en fin de partie, tandis que le Alcudia il a été placé à la septième place avec 21 points, occupant une place d’accès à la Phase de Permanence en Troisième Division RFEF.

Le lendemain de la compétition affrontera le Alcudia à domicile contre PE Sant Jordi, Pendant ce temps, il Platges de Calvia affrontera dans son stade avant Santanyi.

Fiche techniqueAlcudia:Ruben, Alejandro, Ruben, Xisco, Payeras, Sergio, Pons, Vicenç, Mario S. (César Ruiz, min 68), Cristian (Markitos, min 80) et PalouPlatges de Calvia:Tolo, Valverde (Delgado, min.58), Blai, Javi Ramos, Jaume (Carlos Pacheco, min.58), Gori (Bigas, min.80), Dani Lozano (Amengual, min.68), Pajuelo, Marc, Josemi (Gurrionero, min.46) et BardoletStade:Stade municipal Els ArcsButs:Gurrionero (0-1, min.60) et Sergio (1-1, min.76)