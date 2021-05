Alcudia reçoit Ferriolense

21/05/2021 à 19 h 00 CEST

Samedi prochain à 19h00, le match de la sixième journée de la deuxième phase de la troisième division sera joué, qui mesurera le Alcudia et à Ferriolense dans le Stade municipal Els Arcs.

le Alcudia Il affronte le match de la sixième journée avec l’envie d’ajouter plus de points à son classement après avoir fait match nul 3-3 contre le CD Gênes dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les locaux n’ont gagné dans aucun des cinq matchs disputés à ce jour avec un chiffre de 23 buts pour et 39 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Ferriolense a remporté la victoire contre le Athlétisme de Santa Catalina lors de leur dernier match de la compétition (4-1), avec des buts de Juanma, Suasi, Lance-pierres Oui rouge, il espère donc répéter le résultat, cette fois dans le stade de Alcudia. Sur les cinq matchs qu’il a disputés cette saison de la deuxième phase de la troisième division, le Ferriolense il en a remporté deux avec un bilan de 23 buts contre 39 encaissés.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Alcudia ont perdu une fois et fait match nul une fois en deux matchs joués jusqu’à présent, alors les visites de stade Stade municipal Els Arcs Ils ne sont généralement pas les plus compliqués pour les visiteurs. Dans le rôle de visiteur, le Ferriolense Il a été battu deux fois lors de ses deux matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, des chiffres qui ne montrent pas un équilibre excessivement optimiste pour le match qui le mesurera contre lui. Alcudia.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade municipal Els Arcs, obtenant ainsi sept victoires, six défaites et trois nuls en faveur de la Alcudia. La dernière rencontre entre le Alcudia et le Ferriolense Dans cette compétition, elle s’est jouée en février 2020 et s’est soldée par un match nul (1-1).

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la deuxième phase de la troisième division, nous pouvons voir que les locaux sont en tête avec un avantage de cinq points sur la Alcudia. À ce moment, le Alcudia il a 25 points et est en cinquième position. Pour sa part, le Ferriolense il compte 20 points et occupe la huitième place du classement.