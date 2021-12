Aldama, après la nuit historique : « Ça a été incroyable »

L’Espagnol Santi Aldama a été le protagoniste de la nuit historique des Memphis Grizzlies, qui ont battu le record de la plus grande différence de points (73) dans un match de la NBA, et après la rencontre, il a souligné que c’était quelque chose d’absolument spécial mais a exhorté son équipe de garder les pieds sur terre.

« C’était un match incroyable, bien sûr. Nous avons tous très bien joué et cela a été très amusant à jouer, mais en même temps, nous avons un autre match dans deux jours », a-t-il rappelé.

« C’est super de se sentir bien maintenant mais demain, nous devons retourner au travail », a-t-il ajouté.

La plus grande victoire de tous les temps

Les Grizzlies de Memphis ont battu le Thunder d’Oklahoma City par 73 points (152-79), un gigantesque e différence historique de score qui est un nouveau record NBA.

Jusqu’à présent, la plus grande marge dans un match de la NBA était lors d’un match du 17 décembre 1991 au cours duquel les Cleveland Cavaliers ont détruit le Miami Heat par 68 points (148-80).

La performance historique d’Aldama

Aldama a rejoint cette fête pour l’histoire des Grizzlies avec sa meilleure performance depuis son arrivée en NBA.

La recrue espagnole était le troisième meilleur buteur de son équipe et a joué 28 minutes au cours desquelles il a réalisé un double-double (le premier de sa carrière NBA) avec 18 points (8 sur 16 au tir), 10 rebonds, 3 passes décisives, un vol et une prise.

Aldama a également un record personnel : celui avec la meilleure note +/- (statistique plus/moins) pour un joueur de Grizzlies tout au long de la vie de la franchise.

L’Espagnol a obtenu un +52 ce soir dans cette section statistique qui mesure la contribution individuelle d’un joueur dans un match en prenant comme référence le score lorsqu’il entre sur le terrain et en le comparant avec lorsqu’il se rend sur le banc.

Ces données placent également Aldama avec le troisième meilleur plus/moins dans un match dans l’histoire de la NBA derrière seulement Luc Mbah a Moute, qui a affiché un +57 avec les Houston Rockets en 2017 ; et Gary Trent Jr., qui a affiché un +54 avec les Raptors de Toronto en avril dernier.

Dans l’aspect collectif, les Grizzlies ont battu leur meilleur score de tous les temps dans un match, avaient neuf joueurs au-dessus de 10 points, ont réussi 62,5% de leurs tirs, à la mi-temps ils gagnaient déjà 72-36 et ont atteint la victoire par 78 points dans le quatrième trimestre.

De la G-League à la NBA

En plus d’avoir participé à un match mémorable, Aldama a la satisfaction d’être de plus en plus établi dans la rotation des Grizzlies après que la franchise l’a temporairement affecté au Memphis Hustle de la ligue de développement G-League.

Le jeune homme a souligné que sa mentalité est d’être « préparé » quoi qu’il arrive quand c’est à son tour de jouer.

« Quand j’entre sur le terrain, je donne tout pour essayer que l’équipe gagne« il expliqua.

Il a également indiqué que ses premières semaines dans la NBA étaient « une expérience d’apprentissage » et qu’il espérait se sentir plus à l’aise sur le terrain à mesure qu’il accumulait plus de minutes de jeu.