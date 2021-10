Aldama brille en tant que sixième joueur des Grizzlies ; Juancho, six points avec Boston

10/10/2021 à 11h15 CEST

Le centre espagnol Santi Aldama s’est démarqué dans le match individuel en tant que réserve pour les Grizzlies de Memphis, marquant 16 points qui n’ont finalement pas pu éviter la défaite 87-91 contre les Hawks d’Atlanta lors d’un match de pré-saison.

Malgré la défaite, la seconde subie par les Grizzlies (1-2), Aldama Il a brillé dans toutes les facettes du jeu pendant les 27 minutes qu’il a jouées.

La recrue espagnole, sélectionnée par l’Utah Jazz avec le numéro 30 au premier tour, qui a ensuite vendu ses droits aux Grizzlies, a marqué 7 des 14 tirs sur le terrain, dont un triple sur cinq tentatives, et a frappé 1-1 depuis la ligne .de personnel.

Sous les cerceaux, le joueur espagnol de 20 ans a saisi neuf rebonds, dont huit défenseurs, a donné une passe décisive, a perdu un ballon et a été qualifié de faute personnelle.

Son compatriote attaquant Juancho Hernangómez, qui a joué neuf comme réserve pour les Celtics, n’a pas eu autant de minutes sur le terrain, mais il a pu profiter du triomphe de l’équipe de Boston qui a battu les Raptors de Toronto 113-111 à domicile.

Le plus jeune de la fratrie Hernangomez il a contribué six points après avoir marqué 2 des 3 paniers, dont un triple à deux coups, et a excellé sous les cerceaux avec trois rebonds défensifs, en plus de récupérer un ballon.