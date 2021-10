Aldama et Garuba avancent à leur rythme

Precious Achiuwa et OG Anunoby, ont marqué 17 points chacun et les Raptors ont facilement battu les Rockets dans un match d’exhibition de pré-saison NBA. Avec Achiuwa et Anunoby, qui ont également combiné avec 9 rebonds, 2 récupérations de balle et 2 contres, trois autres joueurs des Raptors avaient des numéros à deux chiffres, malgré le fait que l’équipe canadienne (2-2) se soit présentée pour le match sans leurs gros titres. Malachi Flyn avec 15 points, dont trois triples, 3 passes décisives et 2 rebonds a terminé sixième joueur des Raptors.

Tandis que les Rockets (1-2), qui ont perdu le deuxième match consécutif, avaient le meneur de garde Armoni Brooks comme meilleur buteur avec 15 points, dont 5 3 points sur 10 tentatives. Christian Wood a terminé avec 13 points, 7 rebonds, 2 passes et 2 contres, ce qui lui a laissé le joueur le plus complet des Rockets.

Pour sa part, Usman Garuba, qui est sorti de la réserve, a eu la plus forte participation depuis le début de la pré-saison, recevant près de 12 minutes par l’entraîneur des Rockets Stephen Silas, et a également contribué deux points. L’ancien joueur du Real Madrid a marqué un panier de quatre coups sur le terrain, a raté une tentative de 3 points et n’est pas allé jusqu’à la ligne du personnel. Sous les cerceaux il a répondu par trois rebonds, dont deux défenseurs, donné une passe décisive, récupéré un ballon, et en a perdu un autre.

Aldama ne se démarque pas non plus

Santi Aldama n’a pas eu de chance cette fois non plus, qui l’autre jour a misé un grand double-double avec les Grizzlies. A cette occasion, seulement six minutes pour 3 points et plus d’importance pour les gros titres, parmi lesquels il a souligné Ja Morant, avec 24 points et un spectaculaire 10 sur 13 en placement. Memphis a battu les Pistons avec une relative facilité et ajoute une autre victoire à domicile alors qu’il compte les jours pour commencer un cours de basket-ball dans lequel ils ont de grands espoirs.