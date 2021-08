Aldama fait ses débuts avec les Grizzlies

Desmond Bane a confirmé sa grande classe en tant que leader des Memphis Grizzlies qui a fait ses débuts en NBA Summer League avec une victoire 91-84 contre les Brooklyn Nets. Les Grizzlies, avec Bane contribuant 32 points, dont six triples en huit tentatives et quatre passes décisives, ont dominé dans toutes les facettes du jeu, en particulier dans la peinture.

Avec Bane, l’attaquant français Killian Tillie, qui a commencé comme partant, s’est également démarqué avec 20 points, dont six autres à 3 points en 10 tentatives. L’attaquant Xavier Tillman, une autre deuxième année comme Bane et Tillie, a terminé avec 15 points, 8 rebonds, 7 passes décisives et 3 contres qui lui ont permis de devenir le troisième meilleur buteur et le plus complet des Grizzlies.

L’équipe de Memphis a également connu les débuts de l’attaquant espagnol, recrue Santi Aldama, sélectionnée avec le numéro 30 lors du dernier tirage universitaire, et qu’hier, dimanche, il a signé un contrat de rookie pour trois saisons garanties et une première dans laquelle il touchera 1,9 million de dollars.

Aldama, formé à l’Université du Maryland, Il est sorti 14 minutes en réserve et n’a marqué qu’un panier de sept tentatives, il a raté les quatre tirs qu’il a effectués de l’extérieur du périmètre et a marqué 2-2 depuis la ligne du personnel.

Les Nets avaient le gardien de réserve Cam Thomas comme meilleur buteur, marquant 17 points tandis que le partant Quindary Weatherspoon a ajouté 15 points, étant les deux seuls joueurs de l’équipe de Brooklyn à obtenir des nombres à deux chiffres.

Bane a frappé trois de ses 3 dans le dernier 2:29, tandis que Tillman a marqué un lancer franc et une suspension qui a ouvert une séquence de 8-0 qui a transformé un déficit de 76-77 en une avance de 84-77 avec 1:18 à jouer.