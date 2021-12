Aldama Grizzlies a battu les Raptors dans un jeu fade

01/12/2021 à 06:15 CET

. / Toronto

Les Grizzlis de l’espagnol Santi Aldama ont été imposées mardi soir à Toronto aux Raptors 91-98 dans un match insipide dans lequel l’équipe locale n’a jamais été en tête au tableau d’affichage et dans lequel l’attaquant de Memphis Jaret Jackson Jr. s’est démarqué avec 25 points. En plus de Jackson Jr., le garde Desmond Bane s’est démarqué pour les Grizzlies, avec 23 points, 7 rebonds, 2 passes et 1 contre.

Un Aldama volontaire de 20 ans, qui en est à sa première saison en NBA, venant directement du basket universitaire aux Etats-Unis, a joué près de 15 minutes au cours desquelles a marqué 2 points, après avoir raté les 4 triples qu’il a tenté, a obtenu 4 rebonds et 1 passe décisive.

Pour les Raptors, l’attaquant Pascal Siakam a été le meilleur marqueur de l’équipe avec 20 points, 6 rebonds, 3 passes, 1 interception et 3 contres. De plus, le meneur Fred VanVleet a récolté 15 points, 9 rebonds et 3 passes décisives tandis que la recrue Scottie Barnes a récolté 19 points, 7 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 4 blocs. Les Raptors sont entrés dans le match de mardi soir dans le but de gagner à domicile et d’éviter leur troisième défaite consécutive. Ceux de Toronto étaient confiants que le facteur terrain et l’absence de Jo Morant dans les rangs des Grizzlies, avec une blessure au genou, jouaient en leur faveur.

De plus, l’équipe canadienne, classée 12e de la Conférence Est avec 9 victoires et 12 défaites avant le match contre les Grizzlies, s’est imposée à Memphis il y a moins d’une semaine 113-126. Pendant ce temps, les Grizzlies, huitièmes de la Conférence Ouest avec 10 victoires et 10 défaites jusqu’à hier soir, sont arrivés à Toronto après avoir battu les Kings de Sacramento en Californie et confiants que Dillon Brooks et Desmond Bane compenseraient l’absence de Morant.

Mauvais départ pour les Raptors

Le match avait mal commencé pour les Raptors, imprécis en attaque et incapables d’arrêter les Memphis. La défense collante que Brooks a appliquée à Fred VanVleet a fonctionné et a empêché le meneur des Raptors de contribuer au jeu offensif de son équipe. Bane a profité de la situation et après moins de 6 minutes de jeu au premier quart, les Grizzlies avaient avancé 7-16, avec 7 points du gardien qui avait également facilité un triple de Jackson Jr. Avec l’Espagnol Santi Aldama sur la bonne voie. , L’équipe de Toronto a réagi après un temps mort de l’entraîneur des Raptors Nick Nurse, et grâce au succès de Pascal Siakam, VanVleet et Yuta Watanabe, ils ont fait une course de 7-0 qui a laissé le score à 14-16. Mais les Grizzlies ont coupé court à la réaction des habitants. Deux 3 de Bane et une série de ratés des joueurs des Raptors ont quitté le tableau de bord à la fin des 12 premières minutes de 18-27.

Au deuxième quart, VanVleet est entré davantage en jeu, en partie à cause de l’absence de Brooks, qui n’a joué que 6 minutes de la période. Le garde torontois, qui dans les 12 premières minutes n’a marqué que 4 points, en a accumulé 9 autres au deuxième quart et a facilité la fluidité en attaque de son équipe. Mais l’effort de VanVleet n’a pas suffi et à la pause, les Grizzlies avaient augmenté leur avance à 11 points, 39-50. Aldama est allé aux vestiaires avec près de 10 minutes de jeu à son actif, au cours desquelles il a obtenu 3 rebonds, 1 passe décisive mais 0 point après avoir raté les 3 triples qu’il a tenté ainsi qu’un tir de deux.

réaction des rapaces

En fin de pause, deux triplés consécutifs de Watanabe et Barnes, et une série d’erreurs d’attaque de Bane et Brooks ont rapproché les locaux au tableau d’affichage, 53-56, après 5 minutes de jeu au troisième quart-temps. Pendant les 7 minutes restantes, les Raptors se sont approchés à plusieurs reprises mais n’ont jamais pu prendre l’avantage au tableau d’affichage et le troisième quart a mis fin aux Grizzlies à 3 points, 67-70, dont 2 correspondaient à un panier d’Aldama.

Au début du quatrième quart-temps, les Grizzlies ont encore augmenté leur avance à 11 points, 73-84, avec 8 minutes à jouer. Et bien que les Raptors aient essayé jusqu’à la dernière seconde, l’équipe de Toronto n’a pas réussi à renverser la vapeur, ce qui a fini par refléter un 91-98 en faveur des Memphis.