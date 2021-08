Aldama se présente devant la NBA : double-double et beaucoup de culot

Santi Aldama a déjà une lettre d’introduction pour la meilleure ligue du monde. Jusqu’à présent, il lui avait été difficile de s’adapter, mais hier matin, contre les Chicago Bulls (96-91), il s’est effondré. 13 points, 11 rebonds, 4 passes et 2 contres. C’est son premier cri dédié à la NBA et, en même temps, son premier double-double avec le maillot des Memphis Grizzlies. Dans la franchise, ils se frottent les mains. Ils sont venus pour lui au repêchage et, dans le match 3, ils justifient déjà leur décision. Dans l’intérieur canarien, qui était projeté pour les dernières positions du deuxième tour, il a été choisi avec le 30e choix, clôturant le premier. Les raisons du pari, pour ceux qui ont suivi Aldama au collège, étaient claires : un joueur de 2,11 mètres capable de courir sur tout le terrain et de dominer le jeu intérieur, mais aussi de marquer à longue distance. Le prototype idéal du joueur moderne. Qu’est-ce qu’Aldama hier soir.

Le premier panier du match était le sien, montrant l’enthousiasme avec lequel il est arrivé. À partir de là, déploiement complet de vos possibilités. Sur la prochaine pièce, le monde à l’envers. Si les premiers points s’étaient montrés puissants en direction du panier, les suivants sont venus du coin, ajoutant trois autres points à son casier. Beaucoup de répertoire en seulement quatre minutes. Et ce qui restait. Deux minutes avant la pause, sans aller plus loin, le canari a montré l’une de ses plus grandes vertus. Il est retourné à son stade de formation, dans lequel il a joué la base. Il a attrapé le ballon dans son champ, l’a relevé, l’a distribué sur le côté, le ballon lui est revenu et, déjà sous le ring, s’est déchargé sur le dos pour laisser une passe décisive des faits saillants.

Il ne s’est pas arrêté. Avant de clôturer la première mi-temps, il a laissé l’un des deux blocs de la nuit (le deuxième, déjà au troisième quart, serait impressionnant) et son deuxième triple. Deux tentatives sur six, en restant à 33,3% de précision qui améliore vos sentiments passés avec efficacité, mais c’est encore loin de ses possibilités. Dans les buts sur le terrain, plus du même, avec un cinq sur quatorze (35,7 %). A Loyola-Maryland, où il affiche une moyenne de 21,2 points, son les pourcentages étaient respectivement de 36,8 % et 51,3 %. Il y a place à amélioration et, c’est sûr, ce sera fait.

L’affichage a servi à la fois à mener Memphis à la victoire et à se rattraper personnellement. Il était le troisième joueur avec le plus de points dans l’équipe et le premier en termes de blocs, de rebonds et de passes décisives. De l’exposition totale. Beaucoup d’air après ses deux premiers matchs en Summer League, où il avait été loin de pouvoir montrer son vrai potentiel. Dans le premier, où il s’est montré ferme en défense, il a laissé 4 points et 2 rebonds en 15 minutes ; dans le second, puissant à l’intérieur mais mal orienté dans le tir, 6 points et 12 arrêts. Dans ce match, oui, il a déjà accumulé beaucoup plus de minutes (27 minutes), tout comme hier soir (26). En ce sens, il est l’un des joueurs les plus utilisés par Memphis, précisant l’engagement de la franchise, qui lui a déjà donné son numéro officiel pour ses débuts en NBA : 7. Un numéro qui peut accueillir de nombreuses joies.