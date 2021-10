Alder Lake est la voiture de course hybride haute performance de Formule 1 que nous avons construite pour l’informatique : Intel

Les puces Alter Lake commenceront à être expédiées cette année, d’abord sur ordinateur de bureau, puis sur mobile.

Les processeurs Intel Alder Lake arrivent bientôt avec des rumeurs faisant allusion à un lancement le 4 novembre. Le fabricant de puces basé à Santa Clara, en Californie, fait la promotion de la puce depuis un certain temps maintenant, en particulier son architecture «hybride». L’idée est d’offrir une combinaison de cœurs x86 de performance (nom de code Golden Cove) et d’efficacité (Gracemont) – au lieu de simples cœurs de processeur puissants de nouvelle génération – pour un mélange de puissance lorsque cela est nécessaire et d’efficacité lors de tâches moins exigeantes. Intel a déjà dévoilé une gamme complète de puces de 9W à 125W qui utiliseraient le nouveau modèle hybride, c’est-à-dire qu’Alder Lake est beaucoup plus ambitieux que la puce Lakefield de l’année dernière.

Comme il se doit, car la concurrence ne fait que se renforcer. Intel n’est pas la seule entreprise à emprunter la voie hybride pour une informatique optimisée. Les technologies big.LITTLE et DynamicIQ d’Arm existent depuis plus d’une décennie. Ils servent de modèles pour les puces Snapdragon de Qualcomm qui alimentent la majorité des smartphones Android sur le marché aujourd’hui et les puces de la série A d’Apple pour iPhone. Peut-être encore plus pertinent pour cette comparaison, la puce M1 de Cupertino pour Mac vient de recevoir un gros rafraîchissement avec M1 Pro et M1 Max, qui comportent tous deux huit cœurs hautes performances et trop efficaces.

Lire aussi | « Une taille ne peut pas convenir à tous »: Prakash Mallya d’Intel explique pourquoi le fabricant de puces fabrique maintenant des GPU discrets

Inutile de dire que beaucoup dépendra de la façon dont les puces Alder Lake d’Intel se révéleront lorsqu’elles commenceront à être expédiées cette année – le bureau d’abord, suivi du mobile. Financial Express Online a rencontré Prakash Mallya d’Intel pour comprendre certains des points essentiels d’Alder Lake, son importance pour l’entreprise en période de concurrence croissante et la situation plus large de l’industrie des semi-conducteurs, c’est-à-dire la pénurie mondiale de puces et quand j’ai tendance. Extraits.

EF | Faites-nous découvrir Alder Lake, son ensemble de fonctionnalités et ses améliorations par rapport à la dernière génération.

Prakash Mallya | Regardez, c’est un produit fantastique. C’est un mélange de cœurs performants et efficaces. Le cœur Efficient est une microarchitecture x86 hautement évolutive pour répondre aux exigences de calcul sur l’ensemble du spectre des besoins de nos clients, des applications mobiles à faible consommation aux microservices à plusieurs cœurs. Il a été conçu pour le débit, permettant des performances multithread évolutives pour le multitâche moderne. Par rapport à Skylake, le noyau Efficient offre 40 % de performances en plus à puissance égale, ou les mêmes performances tout en consommant moins de 40 % de la puissance.

Lorsque vous regardez le cœur de performance, ce cœur x86 n’est pas seulement le cœur de processeur le plus performant jamais construit par Intel, mais il offre également une fonction d’étape dans les performances de l’architecture du processeur qui conduira la prochaine décennie de calcul. Il a été conçu pour la vitesse, la faible latence et les performances des applications monothread.

Prakash Mallya, vice-président et directeur général – Groupe des ventes, du marketing et des communications, Intel India

Cette approche hybride hautes performances est encore améliorée par Intel Thread Director, une technologie conçue dans Alder Lake qui aide le système d’exploitation à prendre des décisions plus intelligentes et éclairées sur l’emplacement des threads en cours d’exécution. Il utilise la télémétrie matérielle du monde réel pour guider les systèmes d’exploitation vers la bonne charge de travail, qui peut être guidée vers les bons cœurs au bon moment. Thread Director est entièrement dynamique, adaptatif et autonome par rapport à une approche statique, déterministe et uniquement logicielle.

EF | Comment votre modèle hybride se compare-t-il à la concurrence et quels sont certains de ses avantages ?

Prakash Mallya | Notre approche de conception d’Alder Lake commence par offrir des performances incroyables qui vont des ordinateurs portables ultra-portables aux ordinateurs de bureau passionnés et commerciaux. Nous introduisons deux microarchitectures complètement nouvelles pour Alder Lake et les deux sont hautes performances en elles-mêmes et se complètent mutuellement. L’approche conventionnelle de « l’hybride » actuellement dans l’industrie est souvent axée sur l’obtention d’un maximum d’heures d’utilisation d’une batterie, ce qui nécessite souvent un compromis entre les performances et l’efficacité énergétique.

Une bonne analogie est de penser aux voitures hybrides conventionnelles qui se concentrent sur le fait de tirer le meilleur parti d’un réservoir d’essence par rapport aux voitures de course de Formule 1 qui utilisent la technologie hybride pour atteindre des performances maximales – elles ont des moteurs pour leur donner une vitesse de pointe, puis de l’énergie électrique pour les faire exploser dans les virages en accélérant. Alder Lake est l’hybride hautes performances que nous avons conçu pour l’informatique.

Ce sera le premier processeur d’Intel basé sur le processus Intel 7 et servira de base aux processeurs de bureau et mobiles de premier plan qui offrent une informatique plus intelligente, plus rapide et plus efficace dans le monde réel dans une variété de facteurs de forme. Il commencera à être expédié cette année et nous avons dit que le bureau sera suivi du mobile. Nous aurons plus de détails à partager plus tard.

Je dirai cependant, quand les gens ont dit que les PC sont une catégorie mature, à mon avis, l’innovation PC est à son plus haut niveau que j’ai jamais vu. Cela fait 21 ans que je travaille dans l’entreprise et je suis constamment impressionné par la quantité d’innovations rassemblées sur PC et Alder Lake en est un excellent exemple.

EF | Quel sera son cas d’utilisation ? Y a-t-il une catégorie qui bénéficiera « spécifiquement » de ces nouvelles puces ?

Prakash Mallya | En raison de la nature hybride de la plate-forme, elle répond à une variété de besoins et tous ces besoins sont critiques. Vous pouvez dire qu’un besoin est des applications commerciales. Si vous construisez un ordinateur portable d’entreprise ou un ordinateur de bureau d’entreprise, vous avez besoin d’excellentes performances, d’une très bonne autonomie de la batterie, d’une excellente qualité d’écran et d’une conception flexible. Est-ce qu’Alder Lake peut faire ça? Oui il peut. De même, pour les ordinateurs de bureau grand public ou commerciaux, cela peut changer la donne, car le seuil de performance a un impact important sur les performances de toutes les applications. Je ne peux pas dire qu’un segment sera mieux servi que l’autre. Alder Lake changera considérablement la façon dont les gens voient l’informatique sur PC.

EF | Quel est le rôle de Thread Director dans tout ça ?

Prakash Mallya | L’une des principales raisons du succès d’Intel au cours des 52 dernières années est le niveau d’innovation logicielle que nous faisons avec l’écosystème. Nous ne le faisons pas seuls. La technologie que nous avons construite sur Centrino, qui était sans fil, était en grande partie la gestion de l’alimentation et nous avons réuni les éléments de celle-ci avec l’industrie. Les ultrabooks étaient l’évolution que nous avons menée il y a quelques années, qui comportait à nouveau différents éléments, l’un d’eux était un logiciel, puis des éléments de conception, de facteur de forme et d’écran. Quand vous regardez encore aujourd’hui, l’activation que nous effectuons sur les logiciels sur toutes les plates-formes – pas seulement à Alder Lake – les gens ont une expérience transparente sur les plates-formes Intel x86 pour cette raison. Maintenant, je vais vous parler spécifiquement de Thread Director, étant donné qu’il s’agit d’une architecture hybride et qu’elle est de nature dynamique, la flexibilité de celle-ci pouvant fonctionner en multithread, à monothread dans une base dynamique, en raison de la télémétrie qui se produit de manière dynamique, il est très puissant et le type de travail que nous ferons avec l’écosystème logiciel et continuerons à l’avenir aura un impact important sur l’expérience que nous permettons aux consommateurs, aux propriétaires d’entreprise, aux joueurs ou autres.

EF | Dans quelle mesure le logiciel est-il crucial pour améliorer les capacités du silicium ?

Prakash Mallya | OpenVINO en tant que piste d’inférence d’IA de pointe est un excellent exemple de ce que le logiciel peut faire pour vraiment ouvrir les fonctionnalités et générer de la valeur pour les personnes qui créent des applications basées sur l’inférence de pointe. C’est une boîte à outils logicielle. Le type de travail que nous effectuons sur le réseau, qu’il s’agisse de la pile logicielle que nous avons construite et des plates-formes de référence que nous avons construites, qui permet aux fournisseurs de services télécoms ou aux fournisseurs de solutions dans l’espace télécom de donner vie au les ensembles de fonctionnalités qui sont intégrés au silicium, qu’il s’agisse des N SKU, qui sont les SKU Xeon, qui, combinés au logiciel, accélèrent vraiment les performances de la charge de travail du réseau. Le travail logiciel se produit dans chaque partie de notre architecture et avec Intel Innovation, ce que notre PDG Pat Gelsinger signale à l’industrie est que le logiciel va être extrêmement important. Le logiciel va être très important et matériel pour la stratégie de l’entreprise.

EF | Quelle est la position d’Intel sur la pénurie mondiale actuelle de semi-conducteurs ? Comment vous situez-vous, que faites-vous pour accélérer la fabrication et quand cette crise prendra-t-elle fin ?

Prakash Mallya | La technologie n’a jamais été aussi importante qu’aujourd’hui. Les blocages et les politiques de travail à domicile pendant la pandémie de COVID-19 ont considérablement accru le besoin d’ordinateurs portables, de consoles de jeux, d’appareils IoT et plus encore. Cela a provoqué une croissance explosive des semi-conducteurs qui a mis à rude épreuve la chaîne d’approvisionnement mondiale. Il faudra quelques années pour remédier aux pénuries de capacités de fonderie, de substrats et de composants.

Nous travaillons activement avec nos partenaires de la chaîne d’approvisionnement pour augmenter la disponibilité des matériaux et composants tiers afin d’améliorer encore le rendement de nos processeurs et de prendre en charge l’écosystème PC au sens large. Nous avons augmenté notre capacité pour répondre à la demande et, par conséquent, nous prévoyons d’augmenter notre offre annuelle de processeurs clients à deux chiffres d’une année sur l’autre par rapport à 2020.

Nous développons notre capacité de fabrication de puces avancées en investissant 20 milliards de dollars dans deux usines en Arizona. Nous prévoyons d’étendre notre présence aux États-Unis et en Europe afin d’assurer une chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs durable et sécurisée pour le monde. Nous restons concentrés sur l’accompagnement de nos clients et nous continuerons à travailler pour augmenter l’offre afin de répondre à leurs besoins.

Lire aussi | Plongée profonde de Rocket Lake-S: Intel sur les embargos brisés, les scores de référence, les jardins clos et la puissance du PC

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.