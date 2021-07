Alderete sera la première pierre de la nouvelle Valence

in

07/08/2021 à 19:10 CEST

La Valencia de José Bordalás prend forme, dont le premier renfort pour la saison à venir sera Omar alderete. Sa signature était un secret de polichinelle. La nouveauté est qu’en Argentine, ils le considèrent déjà comme fermé. Le journaliste César Luis Merlo a avancé la nouvelle dans ‘TyC Sports’ assurant que le central atterrirait à Mestalla en prêt du Hertha Berlin.Valence économise une option d’achat de 7,5 millions d’euros pour le footballeur. Reconstruire la défense était l’une des principales préoccupations de Bordalás en vue du nouveau parcours et Alderete sera la première pierre du travail que l’entraîneur d’Alicante commence dans la ville de Turia.

Dans un autre registre, après avoir roulé ce mercredi, L’équipe de Valence a subi des tests physiques et d’effort hier avant de commencer l’entraînement dans les prochains jours. Les footballeurs du premier de l’équipe première et les dix joueurs locaux qui composent le groupe se sont rendus dans une clinique privée de la capitale valencienne (IMED-UCV) et y ont été soumis à différents tests.

En attendant les résultats de tous les tests qui ont été effectués jusqu’à présent, il est prévu que ce week-end, ils puissent commencer à s’entraîner avant le personnel déménagera à Oliva lundi réaliser la première concentration de la pré-saison. Les internationaux rejoindront plus tard.