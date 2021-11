Aldi lance une collection hiver comprenant le premier pull de Noël

La nouvelle gamme comprend le premier pull de Noël du supermarché (Photo : Aldi)

Aldi dévoile une collection de mode hivernale pour répondre à tous vos besoins festifs cette saison – sans faire sauter votre solde bancaire.

La collection hiver fait suite à la première gamme de vêtements de détente du supermarché économique plus tôt cette année, et ils ramènent même le populaire sweat à capuche Aldimania (14,99 £ disponible en ligne uniquement) de la gamme – qui était auparavant porté par Tommy Fury – et épuisé en quelques minutes lors de sa première mise en vente en avril.

Le pull de Noël d’Aldi est également inclus – avec des motifs comportant des motifs traditionnels de flocon de neige et de renne – avec le logo d’Aldi en son cœur.

Parmi les autres produits de la gamme, citons le pull en polaire de Noël (9,99 £ disponible en ligne uniquement) et le pantalon en polaire de Noël (9,99 £ disponible en ligne uniquement), ainsi que les chaussettes de Noël (1,49 £) dans une variété de modèles vibrants.

Les nouveaux articles seront disponibles en précommande en ligne à partir du 14 novembre et en magasin à partir du 21 novembre, avec un défilé en ligne « haute couture ».

Les fashionistas sont invitées à assister au défilé en visitant les canaux Facebook et Twitter d’Aldi à 16h le samedi 13 novembre, où la gamme complète sera modelée.

Le défilé aura lieu dans la célèbre allée centrale d’Aldi, la maison des gammes Specialbuy. L’événement mettra en vedette des modèles plus habitués à se pavaner dans des collections de créateurs et pour de grandes marques, ayant déjà travaillé sur des campagnes pour la marque de maquillage haut de gamme Illamasqua.

Julie Ashfield, directrice générale des achats chez Aldi UK, déclare : « Suite au succès de notre gamme Aldimania plus tôt cette année et à la forte demande des acheteurs pour plus, nous voulions vraiment faire passer la collection au niveau supérieur en élargissant non seulement la gamme. , mais en le dévoilant avec notre propre défilé haute couture.

« Nous avons hâte que nos acheteurs le voient. »

