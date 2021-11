Aldi prolonge les heures d’ouverture des magasins pour Noël

Aldi a révélé quand ses magasins seront ouverts pendant la période des fêtes // Les magasins Aldi ouvriront également jusqu’à 18h la veille de Noël // Aldi fermera ses magasins comme d’habitude le jour de Noël et le lendemain de Noël

Aldi a prolongé les heures d’ouverture de ses magasins pour offrir aux Britanniques plus de temps pour ramasser de la nourriture et des cadeaux de dernière minute.

Les magasins ouvriront également jusqu’à 18 heures la veille de Noël, mais Aldi a déclaré que les clients devraient vérifier les détails des magasins locaux en ligne pour éviter toute déception.

Aldi fermera ses magasins comme d’habitude le jour de Noël et maintiendra à nouveau tous les magasins fermés le lendemain de Noël en remerciement à ses collègues et en reconnaissance de leur travail acharné.

La majorité des magasins seront également ouverts de 8h à 20h entre Noël et Nouvel An, et jusqu’à 18h le soir du Nouvel An pour aider les acheteurs à obtenir tout ce dont ils ont besoin pour sonner en 2022.

Le supermarché propose également un service Click and Collect dans plus de 200 magasins, ce qui signifie que des milliers d’acheteurs à travers le Royaume-Uni pourront acheter des produits d’épicerie Aldi en ligne.

Les acheteurs pourront choisir parmi une gamme d’articles d’épicerie en ligne, puis se rendre à leur magasin local où leurs achats sont apportés à leur voiture par des collègues d’Aldi sans contact.

Les créneaux de précommande pour Noël seront bientôt dévoilés.

