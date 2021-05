Aldi remet en vente certains de ses produits technologiques bon marché les plus vendus | La technologie

La chaîne de supermarchés lance à nouveau des écouteurs, des montres, des enceintes et des chargeurs qui ont connu un succès commercial grâce à leurs prix bas.

Aldi s’est fixé pour objectif d’être un concurrent redoutable sur le marché des produits électroniques, des produits qui tentent d’approcher les modèles les plus populaires en termes de fonction et de conception, mais à un prix extrêmement bas. Sous cette prémisse, il a lancé des écouteurs, des chargeurs sans fil, des haut-parleurs et de nombreux autres produits.

Certains des plus populaires reviennent maintenant dans les magasins avec de nouvelles offres. Avec des prix entre 9,99 et 24,99 euros Ils peuvent être achetés dans les magasins de cette société sur tout le territoire espagnol. De grandes opportunités comme les écouteurs qui simulent les Apple AirPod ou le chargeur 3-en-1.

Les premiers appareils à se démarquer dans cette nouvelle offre sont les écouteurs intra-auriculaires sans fil Aldi. En noir ou blanc, pour moins de 10 euros, Ces écouteurs offrent un étui de chargement à capteur magnétique et une connexion Bluetooth 5.0 avec une portée de 10 mètres. A aussi une autonomie jusqu’à 4h. Sans annulation du bruit, ils sont un modèle de base, pour un prix presque impossible.

Avez-vous un supermarché Aldi à proximité ? Alors faites attention à ces appareils de marque Quigg que vous ne pouvez pas manquer.

Toujours sur le marché de l’audio, il existe des écouteurs supra-auriculaires sans fil en noir et blanc. pour 19,99€. Avec les mêmes fonctions que les petits, mais avec isolation phonique extérieure. De plus, ils présentent un haut-parleur extérieur pour le même prix, il est étanche, facile à transporter dans un sac à dos et peut atteindre jusqu’à 4 heures d’autonomie.

En revanche, l’appareil le plus cher de cette liste est un chargeur sans fil qui coûte 24,99 euros et permet de recharger trois produits en même temps. Il prend en charge le téléphone portable, la montre de sport et les écouteurs sans fil. Il est compatible avec Watch S1-S5, les téléphones portables avec chargement Qi et les écouteurs avec étuis adaptés au chargement sans fil.

Aldi a également un bracelet intelligent avec pour 14,99 euros autonomie jusqu’à 5 jours et connexion Bluetooth 4.0. Avec elle, il est possible d’enregistrer les kilomètres, la trajectoire, les pas, les calories, l’oxygène, la pression artérielle, la qualité du sommeil, et de passer des appels et envoyer des SMS. Assez complet pour le prix qu’il a.

Enfin, ce mercredi 2 mai, l’anneau lumineux LED avec trépied revient dans les magasins, autre best-seller de la marque pour prendre des photos et enregistrer des vidéos. D’une puissance de 16 W, il permet de régler l’intensité de la lumière entre 2 800 K et 6 500 K. Le trépied peut être incliné à 180º, ajuste la hauteur et permet une rotation de 360º pour faciliter tout type de prise de vue.