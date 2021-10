Aldi supprime les emballages en plastique de sa gamme de jouets en bois

La gamme de jouets en bois a été initialement lancée en 2016

Aldi a annoncé qu’il supprimait tous les emballages en plastique de toute sa gamme de jouets en bois dans le but de réduire son utilisation globale de plastique.

La nouvelle gamme Specialbuy du discounter, qui doit être lancée ce dimanche, comprend 26 articles différents tels que des chariots médicaux en bois et des bateaux pirates.

La gamme de jouets en bois a été lancée pour la première fois en 2016 et s’est avérée un succès, les Britanniques étant attirés par des cadeaux de Noël plus durables.

Aldi a également retiré l’emballage en plastique de ses peluches géantes, et une nouvelle peluche écologique – fabriquée à partir de bouteilles en plastique recyclées – sera également mise en vente.

Les changements apportés à la gamme de jouets d’Aldi entraîneront une réduction de 54 tonnes d’emballages en plastique chaque année.

Il a été atteint grâce à un certain nombre de changements, notamment le remplacement du plastique par du ruban adhésif en papier et le remplacement du papier bulle par du papier, ce qui signifie que l’emballage de la gamme est désormais composé à 93 % de matériaux recyclables.

« L’éradication des déchets est un élément clé de la stratégie de développement durable Better Everyday d’Aldi, et l’élimination du plastique inutile de nos emballages en est un élément fondamental », a déclaré Richard Gorman, directeur des plastiques et des emballages d’Aldi UK.

« En 2018, nous nous sommes engagés à ce que tous nos emballages soient recyclables, compostables ou réutilisables d’ici la fin de 2022, nous révisons donc continuellement toutes nos gammes de produits pour éliminer les emballages inutiles.

« C’est en apportant de petits changements, comme retirer le plastique d’emballage de nos jouets Specialbuy, que nous atteindrons notre objectif. »

Aldi s’est également engagé à réduire de moitié le volume total d’emballages en plastique qu’il utilise d’ici 2025.

Cela verra le supermarché retirer 74 000 tonnes d’emballages en plastique des produits au cours des quatre prochaines années.

